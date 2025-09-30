Trabajadores mercantiles festejaron su día

Trabajadores mercantiles celebraron su día la noche del domingo, con una espectacular cena show organizada por el Centro de Empleados de Comercio, en la cual se fortaleció los lazos de amistad y de compañerismo, coronando un año de mucho trabajo y dedicación plena a su tarea.

El secretario general del CEC, Miguel Mamaní, recibió a los trabajadores de toda la provincia, reconociendo su función y ofreciéndole un inolvidable festejo.

El gremialista remarcó en la oportunidad que renovaba su rol como titular del Centro poniéndose al frente de las necesidades, inquietudes, reclamos y requerimientos de los afiliados.

Reafirmó su compromiso en defender los derechos laborales; gestionar la solución para las problemáticas que afrontan y bregar por una mejora en la calidad de la familia mercantil.

Mamaní compartió la celebración con el vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Fabián Tejerina, quien ratificó a través de su labor parlamentaria la defensa de la actividad y los trabajadores en este tiempo de crisis por las políticas nacionales.

Como invitados estuvieron también Ramón Neyra (titular de la Uocra y diputado provincial electo), Francisco Montes (Apunju), Walter Mendieta (Sutep) y Freddy Berdeja (Asociación de Judiciales de Jujuy), quienes destacaron que los empleados de comercio, con su labor permanente, son actores importantes en la construcción de una sociedad mejor a través del trabajo.