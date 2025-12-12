Palpalá vive una mágica velada en la tradicional Cena Blanca de sus egresados

Un total de 700 estudiantes del último año del secundario de Palpalá celebran su Cena Blanca en el Estadio Olímpico Municipal, en una noche que marca el cierre de su etapa escolar. Antes del ingreso, los jóvenes realizaron una pasarela sobre avenida Martijena, donde familiares y vecinos se acercaron para acompañarlos.

Las lágrimas y la emoción estallaron en el momento de bailar el tradicional vals junto a sus familiares, un momento emotivo dónde los chicos se fundieron en un fuerte abrazo con sus mamás, papás, abuelos y seres queridos que eligieron para compartir este vals.

Los egresados expresaron a nuestro diario que el mejor recuerdo que se llevan del secundario son "los compañeros y amistades que hicieron" destacando que se llevan en el corazón experiencias inolvidables con cada una de las personas que conocieron en la etapa escolar.

Desde la gestión municipal se organizó un despliegue especial para garantizar el bienestar de los egresados, sus familias y todas las personas que asistieron al evento. La logística y la seguridad fueron coordinadas junto a la Unidad Regional 8, y se solicitó a la comunidad seguir las indicaciones del personal a cargo para asegurar un desarrollo ordenado. También se instalaron stands fotográficos para que los padres pudieran retratar a sus hijos antes del ingreso.

Un vestido lleno de recuerdos desfiló en Palpalá

Entre los elegantes atuendos se destacó la de Brisa, alumna de una escuela técnica, quien desfiló con un vestido muy especial.

La joven decidió plasmar en su vestido fotografías de compañeros y familiares, convirtiendo la prenda en un homenaje cargado de recuerdos y afectos.