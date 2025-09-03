¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy

288 departamentos en Alto Comedero: adhesión online

Es para quienes se hayan inscripto o actualizado su situación hasta el 31 de agosto, y residan en el Gran Jujuy.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 00:00
TORRES | LOS DEPARTAMENTOS SERÁN DE DOS DORMITORIOS, HABRÁ ESPACIOS VERDES Y DÁRSENAS DE ESTACIONAMIENTO.

Hasta el 21 del actual estará vigente la adhesión online a la operatoria "288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero", que lleva adelante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Podrán adherir quienes se hayan inscripto en el Ivuj hasta el 31 de agosto último, y residan en "Gran Jujuy" (incluye a San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala), acotándose que la adhesión se hace solo en ivuj.gob.ar.

Las personas interesadas tendrán que ingresar al portal institucional del Ivuj, buscar "288 Alto Comedero" y elegir el botón "Adhesión Online 288 Alto Comedero". El sistema les solicitará que tengan un usuario y contraseña vigentes para quienes cumplan con los requisitos de haberse inscripto y/o actualizado sus datos hasta el 31 de agosto último, y sean residentes en "Gran Jujuy". Además, deberán declarar los ingresos del grupo familiar; al finalizar, cuando se cliquea "Guardar", el sistema crea un archivo .pdf con los datos de la adhesión (número), el cual se puede guardar o imprimir.

Autoridades del Ivuj detallaron que cuando finalice el proceso de adhesión online, el organismo anunciará el Sorteo Público de Orden de Prelación de la operatoria "288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero".

Esa operatoria del Ivuj plantea la coparticipación de los sectores público - privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto. Los 288 departamentos se emplazarán en el sector 150 Hectáreas de Alto Comedero. Junto a otras operatorias ya edificadas por el Ivuj en ese espacio, la propuesta mejora de manera inmediata el sector y fomenta una comunidad activa y conectada.

Cada departamento cuenta con 2 dormitorios, cocina, baño y balcón, priorizando el diseño, la iluminación y la ventilación natural. Las torres se agrupan dejando un espacio verde lineal, diseñado para el encuentro y la recreación. Además, las dársenas de estacionamiento en la calle aseguran una circulación fluida y ordenada, garantizando la continuidad en la movilidad del barrio. En la web del Ivuj se puede consultar un catálogo para ver las características de los departamentos, y obtener mayor información.

 

