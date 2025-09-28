°
28 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Adultos mayores
Neumatón
Turismo
Femicidio
Premio FED
Seccional 29º
Liga Regional
Triple Crimen
Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025
Adultos mayores
Neumatón
Turismo
Femicidio
Premio FED
Seccional 29º
Liga Regional
Triple Crimen
Narcomenudeo
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alberdi

Se hará un "Neumatón" el próximo miércoles

Se recolectarán neumáticos en desuso en el CIC del sector.

Domingo, 28 de septiembre de 2025 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA

El Centro de Integración Comunitario del barrio Alberdi será escenario este miércoles de otro "Neumatón" organizado por el municipio, para recolectar neumáticos fuera de uso y concientizar en el cuidado ambiental y de la salud con la prevención del dengue.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el trabajo articulado con los equipos de la Secretaría de Planificación y Ambiente, responsables de llevar adelante el "Neumatón". En ese sentido, subrayó que estas acciones "contribuyen al desarrollo de las personas, generando conciencia sobre la importancia de entornos más sanos y amigables en los barrios, que favorecen el buen vivir y el disfrute de los vecinos". Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse y participar activamente de la iniciativa

El director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó la importancia de este evento: "Este es nuestro segundo 'Neumatón' y hemos elegido esta zona porque hace tiempo que no se realiza una campaña de recolección. Es una tarea previa a las lluvias para poder combatir el dengue, eliminando posibles criaderos de mosquitos".

"Los operativos de recolección de neumáticos ya comenzaron, abarcando gomerías y baldíos. Se solicita a los vecinos que se acerquen al CIC de Alberdi el miércoles 1 de octubre, entre las 16 y las 19, para entregar sus neumáticos en desuso", sostuvo el director.

Para concluir, el funcionario municipal sostuvo que "esta acción no solo contribuye a la salud pública al prevenir la proliferación del dengue, sino que también promueve la adecuada disposición de residuos, con el posterior traslado de los neumáticos para su correcto tratamiento".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD