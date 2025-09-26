°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Festival de Cine de las Alturas
Apuap
PRIMERA NACIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
alto comedero
Femicidio de Tania Clemente Palacios
tucuman
Festival de Cine de las Alturas
Apuap
PRIMERA NACIONAL
Frente Primero Jujuy Avanza
Liga Jujeña
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
alto comedero
Femicidio de Tania Clemente Palacios
tucuman

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Sofía Alanis Masino es la nueva flamante representante nacional 2025

La acompañaron Martina García como primera representante y María Victoria Zamar como segunda representante.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 23:08

En el estadio "23 de Agosto" se proclamó a Sofía Alanis Masino embajadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la flamante representante nacional 2025.

Fue elegida primera representante a Marina García de Tucumán.

Mientras que la segunda representante Maria Victoria Zamar de Jujuy. 

También se proclamo a la primera Dama de Honor Martina Rodriguez representante de Tierra del Fuego y la segunda Dama de Honor Fiona Delgado representante de la Provincia de Jujuy.

Los atributos fueron colocados por los miembros de la comisión estudiantil.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD