Sofía Alanis Masino es la nueva flamante representante nacional 2025

En el estadio "23 de Agosto" se proclamó a Sofía Alanis Masino embajadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la flamante representante nacional 2025.

Fue elegida primera representante a Marina García de Tucumán.

Mientras que la segunda representante Maria Victoria Zamar de Jujuy.

También se proclamo a la primera Dama de Honor Martina Rodriguez representante de Tierra del Fuego y la segunda Dama de Honor Fiona Delgado representante de la Provincia de Jujuy.

Los atributos fueron colocados por los miembros de la comisión estudiantil.