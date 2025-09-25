“Este año con mayor presencia estaremos en la FIT 2025”

"Este año nuevamente pero con mayor presencia estaremos en la FIT 2025, vamos con los municipios de las cuatro regiones y con más de 20 representantes del sector privado. En conjunto continuaremos apuntalando Jujuy como destino en el NOA", señaló Melina Ainstein, directora del Ente de Promoción Turística de Jujuy.

Durante las cuatro jornadas en que se desarrollará la nueva edición se promocionará la provincia brindando la mayor información turística, aparte se mantendrá reuniones con proveedores; propietarios de agencias y hoteles intervendrán en rondas de negocios y sostendrán contactos con compradores del ámbito profesional y el público en general.

Mañana y el domingo que la Feria estará abiertas al público en general, los visitantes "buscarán sus próximas vacaciones"; mientras que el lunes y martes "estará enfocada al sector profesional, agencias de viaje y operadores turísticos. En esas jornadas esperamos una considerable asistencia a nuestro stand para que conozcan más de acerca la oferta de la provincia".

El 28 y 29 se desplegará todo el potencial que posee la provincia, además de folletería se brindarán degustaciones de vinos, gastronomía y pastelería regional; a lo que se sumarán dos activaciones que hacen referencia a la Ruta de los cielos y Jujuy, Sí quiero.

Los últimos "son los productos estrellas de este año", agregó la funcionaria; aparte se presentarán Las rutas del vino (en los Valles templados y en la Quebrada) y productos turísticos innovadores como el Tren Solar de la Quebrada, además de la identidad cultural, fiestas populares, y las costumbres y tradiciones.

"Todos los años la FIT mueve muchísima gente y pretendemos que todo el país visite la provincia en las próximas vacaciones. Estamos creciendo año tras año y en esta edición tenemos puestas muy buenas expectativas", concluyó.

Juan Cabrera presidente del Ente Autárquico Tren Solar especificó que presentará un simulador de la experiencia que dura 5 minutos vivenciando las sensaciones del viaje observando los paisajes del trayecto entre Purmamarca y Maimará.