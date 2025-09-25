Trabajadores viales de Jujuy exigen aumentos salariales

Los empleados de Vialidad Provincial se encuentran en pleno reclamo por mejoras salariales y denuncian que "el Gobierno jujeño no está cumpliendo con el convenio colectivo de trabajo". La medida se enmarca en una serie de protestas que el sector viene sosteniendo desde el año pasado, al considerar que sus sueldos se encuentran por debajo de la canasta básica y, en muchos casos, en niveles cercanos a la indigencia.

La situación de los trabajadores viales se agravó este año con la intención del Gobierno nacional de cerrar Vialidad, una medida que finalmente fue frenada por la Justicia. En el ámbito provincial, sin embargo, persisten los conflictos y el malestar se hizo visible en la sede del organismo, donde empleados y dirigentes sindicales reclamaron respuestas concretas.

En ese sentido, Oscar Machaca, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales (Sitravip), cuestionó las políticas salariales del Ejecutivo y advirtió que las subas otorgadas son insuficientes. "Aceptamos el aumento en disconformidad. En mi caso particular, el 1,5% representa 10 mil pesos, mientras que para un compañero con menos antigüedad apenas significa 1.000 pesos. ¿Qué puede resolver un aumento de esa magnitud?", señaló el dirigente.

El referente sindical también denunció que en lo que va del año no se concretaron convocatorias a paritarias como ocurría anteriormente. "Hasta el año pasado nos citaban en Hacienda para discutir lo salarial. Ahora directamente nos imponen los aumentos a través de un abogado enviado por el Ministerio, sin posibilidad de debate. Eso es lo que genera tanto malestar", expresó.

Machaca recordó además que los trabajadores viales cumplen una carga horaria mayor a la del resto de la administración pública, lo que agrava el descontento. "El personal administrativo hace 7 horas y en campaña se trabaja 8 horas, mientras que otros empleados públicos cumplen 6 horas. Nosotros somos diferentes, pero el Gobierno no lo reconoce en los hechos", enfatizó.

Según explicó, pese a las notas enviadas al gobernador y a la solicitud de audiencias formales, hasta el momento no obtuvieron respuestas. "Hace dos semanas estuvo el gobernador en Vialidad, aprovechamos para pedirle que nos reciba y nos prometió atendernos en los días siguientes. Fuimos, esperamos, pero nunca nos atendió. Esta falta de diálogo solo profundiza el conflicto", afirmó.

Con el malestar en aumento y sin señales de negociación a corto plazo, los trabajadores viales anticiparon que continuarán con las medidas de protesta hasta lograr que se cumpla el convenio colectivo y se discuta una recomposición salarial acorde a la situación económica actual.