Programa de salud declarado de interés

La Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, recibió en el Salón "Presidente Dr Raúl Alfonsín" a Federico Ibáñez, vicepresidente del distrito Jujuy de la Sociedad Argentina de Cardiología, y Gabriela Zeballos, cardióloga intervencionista y vocal de mesa directiva de la misma institución. Durante la reunión, los profesionales presentaron detalles de la V Edición del Programa Solidario de Salud Cardiovascular en Poblaciones Originarias de Alta Montaña "Sonqo Calchaquí - El corazón de la montaña", que se desarrollará del 27 de septiembre al 4 de octubre en Susques.

La Legislatura declaró al programa, de interés legislativo por "su aporte en la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares en comunidades de altura, generando además información epidemiológica clave para el diseño de estrategias de cuidado en la provincia".

Los médicos Ibáñez y Ceballos remarcaron que más de 60 cardiólogos de todo el país se suman a esta iniciativa, realizando controles y estudios en comunidades vulnerables de la Puna. Destacaron además la importancia de avanzar hacia una provincia "cardioprotegida", con mayor prevención, controles médicos previos a la práctica deportiva y la instalación de desfibriladores en espacios públicos.