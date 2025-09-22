Volvió el Secundario de Santuario de Tres Pozos

El Colegio Secundario Nº 50 de Santuario de Tres Pozos fue uno de los protagonistas de la Exposición de Carrozas realizada el domingo en la Ciudad Cultural, un evento que convocó a miles de visitantes. Su propuesta recreó los atractivos turísticos y la fauna puneña, llevando un pedacito de la Puna jujeña al corazón de la capital.

VICUÑA CON POMPONES DE LANA

La carroza recreó la capilla local, donde estudiaron tres años, y a su alrededor se representaron animales típicos como la vicuña, el quirquincho y el burro, además de un domo que evocó la experiencia turística del glamping en Salinas Grandes.

El trabajo artístico destacó por el uso de diversas técnicas ya que se aplicó punzado con lana, para cuadros y césped, modelado con lana, bordados y tejidos para hojas, flores de crochet, tallado en piedra laja y coberturas en caña, además de y tapas.

"Participamos hace muchos años, pero volvimos recién después de cinco. En 2019 obtuvimos el primer puesto, igual que en 2018 y 2017. La pandemia frenó nuestro regreso, pero ahora al fin se nos dio", contó la carrocera Laura Luz Solange Quipildor, junto a sus compañeros Anabel Clara Sarapura y Edgar Sarapura.

CUADRO CON DETALLES ARTESANALES

La delegación llegó con 22 carroceros, la mitad de los 43 alumnos del colegio, que recibe estudiantes de Santuario de Tres Pozos, Rinconadillas, Pozo Colorado y Colorado. "Los padres nos ayudaron mucho, pero los chicos pusimos el mayor esfuerzo. Tuvimos problemas con las luces y el viaje fue complicado, atravesamos la Cuesta de Lipán con el chasis y el martes armamos todo", relató. Llegaron con tres docentes asesores y se alojaron en Los Alisos, ya que al presentar el proyecto fuera de término no pudieron acceder al hospedaje en el RI 20.