Martes frío en San Salvador de Jujuy

Comienza una nueva jornada y esta inicio frio en la capital jujeña. Pasadas las 8 de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura en San Salvador de Jujuy es de 7 grados y la sensación térmica de 6.

Para hoy el organismo nacional anticipa que será un día con cielo mayormente nublado y temperatura máxima de 24 grados.

Lo mismo se pronostica para toda la zona de los valles y el ramal jujeño.

En Humahuaca hoy también será un día con cielo mayormente nublado y se anticipa una temperatura máxima de 19 grados.

En La Quiaca la temperatura es de 4 grados bajo cero y para hoy se anticipa cielo algo nublado por la mañana y mayormente nublado durante la tarde con temperatura máxima que podría llegar a los 24 grados.