¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

maxibásquet
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Sudán
Agua Potable Jujuy SE
Afganistán
maxibásquet
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Sudán
Agua Potable Jujuy SE
Afganistán

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Martes frío en San Salvador de Jujuy

Se prevé cielo mayormente nublado con máxima de 24 grados.

Martes, 02 de septiembre de 2025 08:37

Comienza una nueva jornada y esta inicio frio en la capital jujeña. Pasadas las 8 de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura en San Salvador de Jujuy es de 7 grados y la sensación térmica de 6.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Comienza una nueva jornada y esta inicio frio en la capital jujeña. Pasadas las 8 de la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura en San Salvador de Jujuy es de 7 grados y la sensación térmica de 6.

Para hoy el organismo nacional anticipa que será un día con cielo mayormente nublado y temperatura máxima de 24 grados.

Lo mismo se pronostica para toda la zona de los valles y el ramal jujeño.

En Humahuaca hoy también será un día con cielo mayormente nublado y se anticipa una temperatura máxima de 19 grados.

En La Quiaca la temperatura es de 4 grados bajo cero y para hoy se anticipa cielo algo nublado por la mañana y mayormente nublado durante la tarde con temperatura máxima que podría llegar a los 24 grados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD