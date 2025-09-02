Casi 27 mil turnos sin el método presencial

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que, a través del Centro Único de Gestión de Pacientes y la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, continúa fortaleciendo las estrategias para el acceso de la comunidad a los servicios de Psicología y Psiquiatría en toda la provincia.

Psicología y Psiquiatría se sumaron en diciembre 2024 a las opciones de solicitud sin filas presenciales.

En ese sentido, mientras se refuerzan las estrategias para minimizar las gestiones presenciales en el sistema público de salud, en las especialidades de Psicología y Psiquiatría se incorporaron para la solicitud de turnos el Call Center 0800 777 7711 como también Whatsapp para los hospitales que ya cuentan con esta modalidad.

Este trabajo que llevan adelante los equipos técnicos de Salud de acuerdo a los ejes del Plan Estratégico de Salud II, facilita más opciones a la comunidad y ha permitido, en seis meses, otorgar sin necesidad de filas presenciales, un total de 26.986 turnos para la atención gratuita en Salud Mental en toda la provincia.

Entonces se puede solicitar turno para la atención gratuita en Salud Mental en el Call Center al 0800 777 7711 de lunes a viernes, de 7 a 19; por Whatsapp para Hospital de Alto Comedero, 3883316050, de lunes a viernes de 6.30 a 16; Hospital de San Pedro, 3884567229, de lunes a viernes de 7 a 15; Hospital de Perico, 3884086794, de lunes a viernes de 7 a 15; Hospital de Palpalá, 3883316050, de lunes a viernes de 7 a 16; Hospital de Libertador, 3884567229 de lunes a viernes de 7 a 12; Hospital Sequeiros (capital), 3883301941 de lunes a viernes de 7 a 14, y Hospital de El Carmen, 3884086794 de lunes a viernes de 6 a 13.

También en Salud Mental Escucha las 24 horas, 0800 888 4767; Same 107 - Emergencias en Salud Mental las 24 horas; Servicio de Salud Digital, salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/salud mental, de lunes a viernes de 8 a 20; hospitales Gallardo - Palpalá y "Pablo Soria", ambos 24 horas de lunes a domingos; hospitales Materno Infantil y "San Roque", 24 horas de lunes a domingos; Centro de Especialistas Norte - CEN y CES - hospital Snopek - Alto Comedero, ambos de 8 a 24 horas de lunes a domingos; hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría); hospital Zabala - Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20); hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de Psicología); hospital "Oscar Orías" - Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20); hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos); hospital Uro - La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20); hospital Salvador Mazza - Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20); todos los Centros de Salud de la provincia; Secretaría de Salud Mental, 388 4245541; El Umbral, Belgrano 1205 - capital - teléfono 0388-4249524 - correo: [email protected] - lunes a viernes de 8 a 20.