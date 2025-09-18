Luz, alegría y mucha energía en “Bienvenida Primavera”

Con una temperatura ideal para compartir en familia y al aire libre, ayer el desfile "Bienvenida Primavera" en la Ciudad Cultural dio inicio a la agenda oficial de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes. La temática flúor aunó, con distintas inspiraciones y creatividad, la pasada de 77 escuelas primarias, asociaciones que acompañan a personas con discapacidad e instituciones intermedias.

EL TRIBUNO DE JUJUY | PRESENTE EN LA CIUDAD CULTURAL DESDE EL PRIMER DÍA

El público, que fue creciendo durante la tarde hasta llegar a una multitud, captó, se emocionó y se plegó al mensaje de inclusión y de brillar juntos porque todos iluminamos. Además la buena energía se transmitió y se mantuvo muy alta con cada delegación que disfrutó su pasada por la avenida de los Estudiantes.

ESCUELA Nº 136 “GENERAL LAMADRID” | SU DIVERTIDA COREOGRAFÍA AL RITMO DEL GANGNAM STYLE INICIÓ EL PASO DE PRIMARIAS.

Esta vidriera inaugural de la FNE permitió reflejar el enriquecedor trabajo educativo, sanitario y social con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además compartieron su trayectoria, homenajes, efemérides y campañas de concientización.

“HELEN KELLER” | EL PÚBLICO RECONOCIÓ SU PRESENTACIÓN AGITANDO LAS MANOS PARA APLAUDIRLOS.

El Instituto "Helen Keller" recordó con un cartel que el 19 de septiembre es el Día Nacional de la Persona Sorda, el Cucaijuy destacó que la donación de órganos es un rayo de esperanza y lo hizo palpable con la presencia de trasplantados y equipos de salud; y además se felicitó a los profesores que celebraban su día.

TRASPLANTADOS JUNTO AL CUCAIJUY

El ECA Nº 11 "Profesor Luis Braille" de Palpalá desfiló con un 2º grado del Colegio Del Salvador, caracterizados como "jardineros de la vida". Y "Sol y Arte" reconoció la labor del Conicet en su campaña submarina; en tanto que el Daie del Ministerio de Educación exhibió inscripciones pidiendo empatizar, tener buenos gestos y dialogar.

CARNAVAL | SE DESATÓ CON LA ESCUELA DE APOYO Nº 1 “DR. OSCAR ORÍAS”.

Precedido por la Banda de Música de la Policía de la Provincia también hubo un pasacalle de representantes de la capital.

Embajadas de paz

APREM DE SAN PEDRO | LOS CHICOS BAILARON COMO LILO Y STITCH

El Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes es una embajada de paz en Jujuy, junto a las restantes que existen en la provincia marcaron el inicio del “Bienvenida Primavera” 2025. Hicieron su paso la bandera de la paz y la bandera Ruta de la Paz 2025. Portada por alumnos e integrantes de la Escuela “Marina Vilte”, Escuela Provincial de Comercio Nº 1, Escuela de Comercio Nº 1, Ipsel, Escuela Normal, Biblioteca Ambiental “Carlos Juan Paredes Osman”, Nido del parque General Belgrano y la Fundación Aves.