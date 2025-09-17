Plenario de Primero Jujuy con su dirigencia y militancia

La dirigencia y militancia de Primero Jujuy (miembro del Frente Primero Jujuy Avanza para las elecciones del 26 de octubre), se congregó en un multitudinario plenario en Maimará para evaluar y definir las acciones proselitistas que viene desplegando diariamente en todos los sectores de ese municipio de cara a los próximos comicios.

Su conductor el diputado provincial Carlos Haquim y la intendente de esa comuna, Susana Prieto, condujeron al peronismo maimareño durante la prolongada reunión debatiendo sobre detalles de la campaña y analizaron el nuevo panorama político nacional después de las elecciones en Buenos Aires.

"El objetivo es continuar acompañando a los vecinos y jujeños, convocándolos a votar por el Frente Primero Jujuy Avanza como la única alternativa realmente peronista y dispuesta a ponerle un límite a las políticas de miseria del Gobierno nacional", expresó Haquim durante su presencia en aquella localidad.

A los referentes se sumaron los ediles Darío Maidana y Martín Ramos, los concejales electos Raúl farfán y Mirta Gutiérrez; el jefe de Gabinete municipal Federico Gutiérrez; Orlando Montoya, secretario de Gobierno; entre otros funcionarios y dirigentes de los sectores barriales.

"Después del gran triunfo logrado en mayo, nos reencontramos nuevamente para abordar la campaña y las próximas elecciones -señaló el funcionario municipal-, como parte de un frente peronista logrado a través del diálogo y el entendimiento de diferentes sectores que persiguen un mismo objetivo: la defensa de la patria".

En Primero Jujuy "estamos muy comprometidos con la causa, por ello diariamente salimos a militar y convocar a los compañeros para que se sumen al frente y el 26 celebremos el triunfo del peronismo unido en la provincia consolidando el proyecto que tenemos para el 2027", agregó.

Prieto especificó que en el plenario una de las premisas esenciales fue fortalecer al equipo y la estrategia electoral, como también reforzar a la militancia peronista maimareña ante la grave crisis que afrontan los jujeños y argentinos. "Debemos transmitir esperanza y seguridad en las próximas elecciones con los candidatos que proponemos".

Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta son los candidatos titulares del Fpja "como una alternativa concreta que le pondrá freno a las drásticas políticas de ajuste de Milei", agregó Haquim. "Nosotros proponemos seguir por el camino del trabajo, y el crecimiento en comunidad".

Durante el encuentro el legislador inició un debate sobre la coyuntura política, social y económica de cara a las elecciones nacionales, el futuro de la provincia y la necesidad que Pascuttini logre la banca en la Cámara baja desde donde se oponga a Milei y defienda los intereses de la provincia y de los jujeños.

Prieto en su discurso también priorizó la unidad de los peronistas en el Frente Primero Jujuy Avanza para imponerse en octubre y decir basta al presidente a pesar de haberse mostrado dialoguista y reflexivo en la cadena nacional de la noche del lunes.

"En Maimará estamos trabajando fuertemente convencidos que en octubre tenemos que ganar con una figura intachable y verdaderamente peronistas como lo es Pedro Pascuttini. Nuevamente Primero Jujuy va a asegurar el triunfo como lo hizo contundentemente en mayo saliendo a las calles pregonando lo que estamos haciendo y nuestras propuestas", agregó Federico Gutiérrez. Haquim expresó sus felicitaciones a la dirigencia y jóvenes militantes peronistas destacando a la vez la importancia y necesidad de reunirse para debatir y militar con el propósito de transformar la realidad a través de la política, respetando la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.