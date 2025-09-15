Seguridad vial: se labraron un total de 440 actas

Según el informe oficial, las autoridades labraron un total de 440 actas por diversas faltas a lo largo de la ciudad y la provincia. El detalle de las infracciones muestra que la mayoría corresponden a 377 actas varias, que incluyen falta de documentación, vehículos en mal estado o no respetar las señales de tránsito.

Un número preocupante lo constituyen las 58 actas por alcoholemia positiva, lo que demuestra que, a pesar de las campañas de concientización, sigue siendo una conducta de riesgo frecuente entre los conductores. En contraste, los excesos de velocidad, con solo 5 actas, fueron la minoría.

En cuanto a la siniestralidad, se contabilizaron 37 siniestros viales en el período de cuatro días. El dato positivo y destacable es que en ninguno de estos accidentes se registraron víctimas fatales (0).

Desde la Dirección de Tránsito se destacó la importancia de los operativos de control continuos para disuadir conductas peligrosas y, en este caso, para lograr un fin de semana sin decesos en las calles y rutas. No obstante, las cifras de infracciones, en especial las relacionadas al alcohol, indican que aún hay un largo camino por recorrer en materia de educación vial.