Onda Estudiantil

Ya está disponible la lista de los colegios para el grupo A y B

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el Ente Autárquico dio a conocer los colegios que componen los grupos A y B, para los desfiles.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 11:58

La programación comenzará el 17 de septiembre con el desfile “Bienvenida Primavera”, en el que 77 instituciones educativas mostrarán sus bailes, presentaciones y colores, bajo la temática flúor elegida para este año.

Posteriormente, del 18 al 27 de septiembre, se llevarán a cabo los desfiles de carrozas en la Ciudad Cultural, con la participación de 80 instituciones. Todas las jornadas darán inicio a partir de las 18 horas, buscando una mejor organización tanto para los participantes como para el público que se acerque a disfrutar de esta tradicional celebración jujeña.

GRUPO A

N° | NOMBRE DEL COLEGIO | Categoría

1 | Esc. De Ed. Técnica N°1 "Gral. Savio" - Palpalá | Técnica

2 | Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez" | Carroza

3 | Colegio Cristiano Evangélico - CHE IL | Carruaje

4 | Colegio Martin Pescador | Carruaje

5 | Colegio Del Salvador | Carroza

6 | Esc. Prov. De Arte N° 1 "Medardo Pantoja" | Carruaje

7 | Colegio Santa Teresita | Carruaje

8 | Esc. De Ed. Técnica N°1 Monterrico | Técnica

9 | Colegio Informático Blaise Pascal | Carruaje

10 | Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" | Carruaje

11 | Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" | Carroza

12 | Colegio N° 3 Éxodo Jujeño | Carroza

13 | Colegio San Alberto Magno - Fasta | Carroza

14 | Secundario N° 33 - Reyes | Carruaje

15 | Colegio Santa Bárbara | Carroza

16 | Esc. De Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen | Técnica

17 | Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcán | Carroza

18 | Colegio Secundario N° 54 | Carroza

19 | Bachillerato Pcial. N° 6 | Carroza

20 | Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belgrano | Carruaje

21 | Escuela Agro técnica N° 1 El Brete - Palpalá| Carroza

22 | Colegio Secundario N° 6 | Carroza

23 | Colegio Polimodal N° 3 | Carroza

24 | Esc. De Ed. Técnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar | Técnica

25 | Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano | Carroza

26 | Colegio Pablo Pizzurno | Carroza

27 | Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane | Carro

28 | Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico | Carroza

29 | Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital | Carroza

30 | Colegio Privado Jean Piaget | Carroza

31 | Polimodal N° 2 - Abra Pampa | Carroza

32 | Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro | Técnica

33 | Colegio Nuevo Horizonte N° 1 | Carroza

34 | Colegio Privado Los Olivos - San Pedro | Carroza

35 | Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico | Carroza

36 | Secundario N° 34 - Capital | Carroza

37 | Esc. Pcial. Agro técnica N° 7 - R. Hueda - Perico | carruaje

38 | Bachillerato Pcial. N° 21 | Carroza

39 | Secundario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" ARENI | Carruaje

40 | Areni | Carroza

Grupo B

- Nº 1: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimará | CATEGORIA: Técnica

- Nº 2: Complejo Educativo José Hernández | Carroza

- Nº 3: Esc. Municipal N° 1" Maestra Marina Vilte" | Carruaje

- Nº 4: Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje

- Nº 5: Colegio Nuestra Sra. Del Huerto | Carruaje

- Nº 6: Colegio Modelo Palpalá | Carruaje

- Nº 7: Colegio Remedio de Escalada | Carruaje

- Nº 8: Esc. Técnica PciaI. N° 1 - A. Vargas Velmonte | Técnica

- Nº 9: Colegio Secundario N° 43 | Carruaje

- Nº 10: Colegio Los Lapachos | Carruaje

- Nº 11: Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas | Carroza

- Nº 12: Colegio Parroquial - El Carmen | Carruaje

- Nº 13: Esc. De Comercio N° 1 José Manuel Estrada | Carroza

- Nº 14: EMDEI | Carruaje

- Nº 15: Colegio Mayor Jujuy | carruaje

- Nº 16: Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo | Técnica

- Nº 17: Colegio N° 2 Armada Argentina | Carruaje

- Nº 18: Colegio Antonio María Gianelli | Carruaje

- Nº 19: Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpalá | Carroza

- Nº 20: Bachillerato Provincial N° 19 - Yala | Carruaje

- Nº 21: Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro | Carroza

- Nº 22: Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | Carruaje

- Nº 23: Colegio Secundario N° 59 Oiga M. de Aredez | Carruaje

- Nº 24: Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Pbro. Escolástico Zegada | Técnica

- Nº 25: Colegio Ipsel | Carruaje

- Nº 26: Esc. Normal República de Bolivia - Humahuaca | Carruaje

- Nº 27: Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti | Carroza

- Nº 28: Colegio Canónigo Gorriti | Carruaje

- Nº 29: Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra | Carroza

- Nº 30: Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle | Carruaje

- Nº 31: Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital | Carruaje

- Nº 32: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico | Técnica

- Nº 33: Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano | Carroza

- Nº 34: Asociación Todos Juntos | Carruaje

- Nº 35: Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro | Carroza

- Nº 36: Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" El Aguilar | Carruaje

- Nº 37: Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos | Carruaje

- Nº 38: Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" - San Pedro | Carroza

- Nº 39: Esc. Técnica Pcial. N° 2 - Olaroz | Técnica

- Nº 40: Nueva Generación | Carruaje

Recordemos el orden de los grupos en los desfiles:

Jueves 18 – desfiles simple Grupo A (desde 20 horas)

Viernes 19 -  desfile simple grupo B (desde 20 horas)

Sábado 20 – desfile doble (desde las 18 horas)

Martes 23 – desfile simple grupo A  (desde las 20)

Martes 24 – desfile simple grupo B (desde las 18 horas)

Jueves 25 – desfile doble (desde las 18 horas)

Sábado 27 – Entrega de premios (desde las 18 horas)

 

 

 

 

