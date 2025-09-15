Hay un gran pozo en la vereda

La parada de colectivos que se encuentra sobre avenida Vespucio y calle Monrroy del barrio Malvinas recibe a los pasajeros del transporte urbano con un pozo de gran tamaño.

Por el peligro que presenta, los vecinos de la zona intentan rellenarlo con troncos, escombros y bolsas de tierra para reducir los riesgos de caer adentro.

"Al bajar del colectivo, cuando son jóvenes, pueden pegar un salto y esquivar el pozo, pero nosotros los adultos mayores corremos más el peligro de torcernos el tobillo al intentar no pisar ahí. O peor aún, cuando es de noche no se ve nada. Es un peligro", dijo una usuaria del transporte urbano de pasajeros y vecina del barrio que pidió reservar su identidad.

Es que la cavidad se conecta con el desagüe pluvial de gran extensión, aumentando el riesgo y complicando más al momento de descender del colectivo.

Además de insistir desde hace tiempo con este reclamo, en esa misma esquina, un poste de madera que se encuentra inclinado hacia la avenida preocupa también a los vecinos.

Por eso piden a las autoridades que corresponda la pronta reparación de la vereda en cuestión y el urgente recambio del poste para evitar lesiones y tragedias en el futuro.

Además, solicitan una mejor iluminación para el sector que está cada vez más descuidado en cuanto a mantenimiento en medio de un contexto de creciente inseguridad.