°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
salud
Municipalidad de Palpalá
Ledesma
Municipalidad de Palpalá
Fiesta Nacional de los Estudiantes
El tiempo en Jujuy
copa jujuy
La Quiaca
Santa Catalina
Elecciones 2025
salud
Municipalidad de Palpalá
Ledesma
Municipalidad de Palpalá
Fiesta Nacional de los Estudiantes
El tiempo en Jujuy
copa jujuy
La Quiaca
Santa Catalina

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Malvinas

Hay un gran pozo en la vereda

Es justo allí donde descienden pasajeros del transporte urbano.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:00
PELIGRO LATENTE | EL POZO ES RELLANADO POR VECINOS PARA EVITAR ACCIDENTES.

La parada de colectivos que se encuentra sobre avenida Vespucio y calle Monrroy del barrio Malvinas recibe a los pasajeros del transporte urbano con un pozo de gran tamaño.

Por el peligro que presenta, los vecinos de la zona intentan rellenarlo con troncos, escombros y bolsas de tierra para reducir los riesgos de caer adentro.

"Al bajar del colectivo, cuando son jóvenes, pueden pegar un salto y esquivar el pozo, pero nosotros los adultos mayores corremos más el peligro de torcernos el tobillo al intentar no pisar ahí. O peor aún, cuando es de noche no se ve nada. Es un peligro", dijo una usuaria del transporte urbano de pasajeros y vecina del barrio que pidió reservar su identidad.

Es que la cavidad se conecta con el desagüe pluvial de gran extensión, aumentando el riesgo y complicando más al momento de descender del colectivo.

Además de insistir desde hace tiempo con este reclamo, en esa misma esquina, un poste de madera que se encuentra inclinado hacia la avenida preocupa también a los vecinos.

Por eso piden a las autoridades que corresponda la pronta reparación de la vereda en cuestión y el urgente recambio del poste para evitar lesiones y tragedias en el futuro.

Además, solicitan una mejor iluminación para el sector que está cada vez más descuidado en cuanto a mantenimiento en medio de un contexto de creciente inseguridad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD