15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Río Blanco
salud
Municipalidad de Palpalá
Ledesma
Municipalidad de Palpalá
Fiesta Nacional de los Estudiantes
El tiempo en Jujuy
copa jujuy
La Quiaca
Santa Catalina
Río Blanco

El Jubileo de los Educadores

Ingresaron por la Puerta Santa, saludaron a la Virgen y hubo misa.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:00
CRUZ OFICIAL DEL JUBILEO

Los educadores jujeños también vivieron su jubileo el sábado pasado en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Este tiempo de encuentro, gratitud y esperanza tuvo como lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza".

 

Jubileo de los Catequistas. Será el sábado, de 8 a 17, en el Colegio Fasta. El lema será "El catequista, comunicador de la Palabra".

 

La mañana a pleno sol acompañó a quienes se congregaron en la rotonda de ingreso al pueblo, y también a quienes peregrinaron desde la capital como los integrantes del IES Nº 7 "Populorum Progressio-Intela" que portaron la imagen peregrina de la patrona de Jujuy.

SALUDO A LA VIRGEN | JUNTO AL OBISPO DANIEL FERNÁNDEZ (FOTOS: JORGE BURGOS)

Una vez que arribaron al santuario los docentes ingresaron por la Puerta Santa y saludaron a la Virgen para compartir posteriormente la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández. Finalizó con un compartir fraterno.

Ya está muy próxima la primera peregrinación 2025 a Río Blanco que se realizará el domingo 28 de este mes con las familias y las parroquias de Capital y Palpalá. Habrá misas a las 7, a las 8.30 (la central, a la llegada de la imagen desde la Catedral que parte a las 5), a las 10.30, a las 12, a las 18 y a las 19.30. Mientras que el Rosario se rezará a las 6.30 y a las 19.

 

Van a disertar el padre Luis Zazano (Tucumán) y el padre Germán Maccagno. Se solicita una colaboración de $5.000.

 

