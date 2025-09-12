Detalles sobre la ronda de negocios

El vicegobernador Alberto Bernis, acompañado por el vicepresidente 1º de la Legislatura, el diputado Fabián Tejerina, recibió a las autoridades de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, quienes dieron detalles de la ronda de negocios que habrá en la reunión del Corredor Bioceánico a llevarse a cabo entre el 8 y el 10 de octubre en la provincia. De la reunión participaron también representantes de distintas cámaras empresarias de la provincia.

Al término de la reunión, Jorge Gurrieri presidente de la Cámara de Comercio Exterior, comentó que en el encuentro de octubre van a estar empresarios de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, detallando que el programa prevé el 10/10, una conferencia "en el cine Select desde las 9 y hasta las 13, y desde las 14.30 hasta las 18 aproximadamente, en el salón "Éxodo Jujeño" del Cabildo, "en donde se va a hacer la ronda de negocio internacional, con la participación de los países participantes y las provincias que quieran sumarse a estas rondas".

Gurrieri consideró que esta jornada será de gran importancia para la provincia: "Es un hecho importante que no se hizo en otros países y sería la primera vez, queremos que Jujuy se destaque en ese sentido".

Destacó las expectativas puestas en la concreción de este foro al señalar la cantidad de llamados que reciben de los países involucrados en el Corredor Bioceánico, de provincias argentinas, de presidentes de otras cámaras empresarias. Al respecto afirmó: "Estamos trabajando en un grupo conformado entre Jujuy, Salta, Tucumán y Chaco, y todos quieren sumarse para integrarse a este nuevo corredor, que va a dar grandes frutos. Hay mucho por hacer, pero las expectativas son muy buenas".