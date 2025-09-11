Campamento Huertano

Desde el lunes y hasta mañana se realiza en Jujuy el Campamento Jubilar Juvenil 2025 "Peregrinos de esperanza" de los colegios Nuestra Señora del Huerto y Antonio María Gianelli. Un centenar de participantes de Paraguay y las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba y los anfitriones comparten momentos de fe, fraternidad, compromiso, oración, recreación y encuentro intercultural en la Casa de Yala.

Los alumnos de entre 15 y 17 años, junto a sus docentes y hermanas de la congregación, realizaron ayer el gesto misionero en merenderos y geriátricos.