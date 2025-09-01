Septiembre inicia con máxima de 21 grados

Comienza el mes de septiembre, mes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la capital provincial tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Comienza el mes de septiembre, mes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la capital provincial tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Lo mismo sucede en la zona de los valles y el ramal jujeño en donde el cielo permanecerá parcialmente nublado.

En Humahuaca la jornada será con cielo nublado y una temperatura máxima que llegaría a los 18 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 5 grados bajo cero y se anticipa para hoy según el Servicio Meteorológico Nacional una temperatura máxima de 18 grados.