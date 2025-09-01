¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre, Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Septiembre inicia con máxima de 21 grados

La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 21 grados centígrados.  

Lunes, 01 de septiembre de 2025 08:19

Comienza el mes de septiembre, mes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la capital provincial tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Comienza el mes de septiembre, mes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la capital provincial tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 21 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Lo mismo sucede en la zona de los valles y el ramal jujeño en donde el cielo permanecerá parcialmente nublado.

En Humahuaca la jornada será con cielo nublado  y una temperatura máxima que llegaría a los 18 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 5 grados bajo cero y se anticipa para hoy según el Servicio Meteorológico Nacional una temperatura máxima de 18 grados.

 

