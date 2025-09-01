La nafta Súper en Jujuy ya cuesta 1494 pesos

Como todos los meses que inician lo hacen con aumento en el precio de las naftas.

En Jujuy, en algunas estaciones de servicio de la capital el litro de nafta súper cuesta 1494 pesos, nafta Infinia 1723 pesos, la Diesel 1539 pesos y la Infinia Diesel 1726 pesos.

Esta nueva suba da cumplimiento al decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida que deroga la normativa 466 de mayo de 2024, busca aplicar ajustes tributarios que se encontraban pendiente desde el año pasado.