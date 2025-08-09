Cambiar el modelo populista

El partido Libertad y Democracia Responsable como miembro del Frente Jujuy Crece emitió un comunicado fijando su posición contra el modelo populista remarcando que el país necesita nutrirse de la raíz republicana.

"La demagogia fue ejercida por décadas usando la táctica de la dádiva para disciplinar y coartar libertades generando desfalco de bienes públicos y la corrupción".

"La estabilidad económica, el respeto a la ley y el orden público son aprendizajes indispensables para convivir en una sociedad plural. Ese rumbo se empezó a transitar desde 2023", remarca.

A poco más de un año de gestión, "la menor inflación y progresiva estabilización -alcanzadas con gran sacrificio de la gente- va transformando el clima de tristeza y aumenta gradualmente las expectativas positivas y la esperanza".

Luego señala que el ordenamiento macroeconómico que impulsa el presidente Javier Milei "es una receta amarga pero necesaria para curar la inflación aguda y crónica".

El déficit cero y la seguridad jurídica "son condiciones indispensables -pero no suficientes- para generar confianza, inversiones, trabajo, producción y percibir en los bolsillos la mejora en la capacidad adquisitiva", continúa.

"Es imperioso adaptar los sistemas tributario, laboral y previsional, entre otros regímenes obsoletos, mediante reglas justas e innovadoras".

Los cuales "son la estructura irremplazable para corregir -a su tiempo- distorsiones e injusticias y priorizar de modo sostenible a los siempre postergados jubilados, personas discapacitadas y a los más vulnerables de la sociedad".