Boca derrotó a River y se clasificó a la Libertadores

Boca Juniors venció ayer por 2-0 como local a River Plate en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro, que se jugó en la "Bombonera", fueron convertidos por Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 1' del complemento.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la "banda", no logran levantar cabeza y sufrieron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

El desarrollo del primer tiempo fue más bien trabado y no contó con un claro dominador. Si bien Boca era el equipo que más insistía y que generaba más peligro, las llegadas no contaban con la claridad necesaria para romper el cero.

Sin embargo, cuando parecía que el cotejo se iría al descanso con igualdad sin goles, Ayrton Costa envió un balón largo para Zeballos, quien capturó la pelota tras un error defensivo de Paulo Díaz y disparó al arco. Si bien Franco Armani logró tapar el primer disparo, el atacante azul y oro aprovechó el rebote y esta vez no falló.

De esta manera, los locales se fueron al descanso con ventaja en el marcador y con la confianza de haber conseguido marcar.

Tal es así que, en el comienzo de la segunda etapa, los de La Ribera salieron decididos a ampliar la ventaja y lo obtuvieron en los pies del uruguayo Miguel Merentiel, quien solo debió empujar la pelota al fono de la red luego de una gran corrida de Zeballos.

Un golpeado River tuvo la chance de descontar en el partido en los pies de Gonzalo Montiel, pero no pudo rematar con comodidad, siendo la única chance clara para River.

Boca fue muy superior y por tal motivo el extenso festejo en la "Bombonera" se justificó.

Obligado, Independiente visita a Riestra

Independiente de Avellaneda visitará hoy a Deportivo Riestra desde las 19 en el estadio “Guillermo Laza”, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación a las copas internacionales. El arbitraje estará a cargo de Fernando Espinoza, con Gastón Monson Brizuela como encargado del VAR. Además, la transmisión estará a cargo de TNT Sports. El “rojo” encara un partido determinante para sostener su levantada, mejorar su producción fuera de casa y dar un paso más hacia el objetivo de meterse en la zona de copas.

El equipo de Gustavo Quinteros llega con envión anímico tras la victoria por 3-0 ante Atlético Tucumán y buscará extender su buen momento con otro triunfo. En sus últimas cuatro presentaciones por el Clausura, Independiente sumó un triunfo, dos caídas y un empate, con siete goles a favor y cuatro en contra.

El encuentro tendrá un valor agregado para Independiente, que irá por revancha en una cancha que no le trae buenos recuerdos. La única visita al reducto del “malevo” fue en 2024, por Copa de la Liga, cuando cayó 1-0 con gol de Pedro Ramírez. De aquel once inicial solo continúan en el plantel el arquero Rodrigo Rey, el experimentado Federico Mancuello y el delantero Gabriel Ávalos. También jugarán hoy las 17, Gimnasia La Plata vs Vélez Sarsfield y a las 21.15, Independiente Rivadavia vs Central Córdoba de Santiago y Argentinos Juniors vs Belgrano.