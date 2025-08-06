Jujuy celebró con fervor sus fiestas patronales en honor al Santísimo Salvador

Las celebraciones iniciaron con la solemne procesión de la sagrada imagen del Santísimo Salvador por las calles del casco céntrico acompañado por cientos de fieles que manifestaron su devoción. Tras el recorrido, el obispo César Fernández ofició la Santa Misa en el atrio de la Iglesia Catedral.

El gobernador Carlos Sadir, quien estuvo presente en toda la jornada, expresó la importancia de esta fecha para el pueblo jujeño. "Es un momento muy importante de mucha fe y devoción de los vecinos de San Salvador y es un gusto acompañar siempre a la feligresía", sostuvo el mandatario.

Sadir destacó el profundo sentir religioso de la provincia: "El pueblo jujeño tiene mucha fe y es muy religioso, y hoy en esta celebración vemos eso, y es la demostración cabal de cómo somos los jujeños".

Finalmente, el gobernador transmitió un mensaje de esperanza y buenos deseos para la comunidad. "Hoy pedimos paz, amor, que cuide a cada uno de los jujeños y que nos permita vivir cada día mejor", concluyó Sadir.

Además del gobernador, la celebración contó con la presencia de otras autoridades, entre ellas el intendente Raúl Jorge, las ministras de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán y de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Aguiar, junto a otros funcionarios locales.