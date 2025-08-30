Palpalá vibró con el último “Sábado Estudiantil” en el Estadio Olímpico

Desde las 14 horas en el Estadio Olímpico Municipal se congregaron 11 colegios de la ciudad en una jornada a pura música, color y diversión.

Desde las 14 horas en el Estadio Olímpico Municipal se congregaron 11 colegios de la ciudad en una jornada a pura música, color y diversión.

La tarde incluyó batucadas, presentación de videoclips, el pasaje de candidatas a representante departamental y el esperado duelo de hinchadas que hizo vibrar al estadio.

Los colegios que participaron del último sábado estudiantil: la Escuela Técnica 1 “General Savio”, Colegio Sagrado Corazón, Colegio 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Comercio 2 “Dr. Manuel Belgrano”,Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas”,Agrotécnica El Brete,Secundario 5,Secundario de Artes 53,Fasta San Alberto Magno, Colegio Modelo Palpalá y el Centro de Día Óscar López.

La comunidad estudiantil palpaleña vivió una jornada especial, se lucieron en la pista con coreografías y bellos vestuarios. Cuándo llegó el duelo de hinchadas los alumnos de la Escuela de Comercio N°2 realizaron una "tirada" de peluches para celebrar el día del niño. La hinchada del Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas” se destacó por corear la canción de su hinchada con lenguaje de señas. Y cerró la jornada de duelos la hincha de los "diablos rojos"

Desde el Ejecutivo municipal se dispuso un operativo de seguridad integral, coordinado entre Seguridad Ciudadana, Tránsito, la Unidad Regional 8 de la Policía y el SAME, tanto dentro como fuera del estadio, para resguardar a todos los asistentes.