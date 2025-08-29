¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El tiempo en Jujuy

Viernes con máxima de 25 grados

Será según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) una jornada con cielo parcialmente nublado.

Viernes, 29 de agosto de 2025 08:23

Ultimo día hábil de la semana y comenzó frío en San Salvador de Jujuy con una temperatura de 7 grados y la sensación térmica de 5 grados.

Ultimo día hábil de la semana y comenzó frío en San Salvador de Jujuy con una temperatura de 7 grados y la sensación térmica de 5 grados.

El SMN anticipa para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados y sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca se espera una temperatura máxima de 23 grados también con cielo parcialmente nublado. La mínima rondara en los 3 grados bajo cero.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca la temperatura pasadas las 8 de la mañana es de 4.7 grados bajo cero y para hoy se pronostica una temperatura máxima de 20 grados.

