29 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Virgen de la Medalla Milagrosa

La capilla Santa Rosa de Alto Comedero de festejo

La procesión patronal se cumplirá a las 17.30 y luego la santa misa.

Viernes, 29 de agosto de 2025 00:00
CAPILLA DE SANTA ROSA

La comunidad de la capilla Santa Rosa de Lima, que integra la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa en Alto Comedero, honrará mañana a su santa patrona con la procesión, santa misa y luego una gran serenata. Está ubicada en la calle Mendieta esquina Gronda y cumple 29 años de existencia.

El servicio pastoral que prestan se extiende a los sectores de las 370 Viviendas, 330 Viviendas, 50 Viviendas, 30 Viviendas y 120 Viviendas; además de los asentamientos Agua de los Andes y 4 de Agosto.

Por la mañana brindan clases de apoyo gratuitas a los niños y cuentan con Catequesis Familiar, grupos de jóvenes, ministras de Salud, ministras de la Eucaristía, grupo de oración "Las Pequeñas Hermanas de María" y grupo de jardinería.

El programa

La fiesta de Santa Rosa de Lima iniciará mañana a las 7 con el Rosario de la Aurora, desde las 17 recibirán a los patronos y a las 17.30 empezará la procesión por las calles del barrio; a las 18.30 se oficiará la santa misa y al finalizar la serenata.

Cartelera artística

Los primeros en presentarse serán los niños de Catequesis y proseguirá con una variada cartelera de artistas solidarios. Fueron invitados Alberto Buly, Samira, La Tolita de la Puna, el Ballet de Caporales "San Andrés", Sonkoy Juy, el Taller de Danzas Folclóricas "Sagrados Corazones", el Ballet "Sueños de mi tierra", Gerónimo Saravia, el Ballet del Centro Polivalente de Arte, el intérprete tucumano Esteban Maciel, el grupo Spu+, Los Gigantes del Norte y Carnavaleros.

Conducirán Silvia y Alejandra, y se pondrán a la venta comidas para colaborar con las actividades que lleva adelante la capilla.

 

