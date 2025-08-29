Emotivo reconocimiento al Dr. Miguel Ángel Mallagray y a su gran trayectoria

Ayer, en la explanada del Poder Judicial de la provincia de Jujuy se llevó a cabo un reconocimiento a los 70 años de trayectoria profesional al doctor Miguel Ángel Mallagray.

Ayer, en la explanada del Poder Judicial de la provincia de Jujuy se llevó a cabo un reconocimiento a los 70 años de trayectoria profesional al doctor Miguel Ángel Mallagray.

El acto protocolar dio inicio a las 11.30, con la presencia autoridades de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por su presidente Ekel Meyer y jueces que la integran, el titular del Colegio de Abogados de Jujuy, Ramiro Tizón, el intendente de la Capital Raúl "Chuli" Jorge, el presidente de Consejo Deliberante de la Capital, Lisandro Aguiar, la titular de la Caja de Asistencia y Previsión Social de Abogados y Procuradores de Jujuy (Capsap), María Del Huerto Gamarra De Vargas Durán, familiares y amigos, abogados del foro local y medios de comunicación.

Durante la ceremonia, se destacó la trayectoria del doctor Mallagray en la provincia y se descubrió una placa honorífica por el cumplimiento de sus 70 años de profesión ininterrumpidos. Asimismo, el Colegio de Abogados de Jujuy, por su parte, le hizo entrega de una placa recordatoria, también a su destacada labor.

"Soy récord en ejercicio de la profesión en Jujuy y a nivel nacional. Me recibí a los 23 años y estoy agradecido a Dios por darme la lucidez que tengo hoy para continuar trabajando. Sin embargo, quiero mencionar que a mis 15 años ya a trabajar", expresó.

Mallagray formó parte de instituciones públicas y privadas, entre ellas fue abogado de Fiscalía de Estado, del Banco Hipotecario Nacional, consultor de Carlos Alberto Alvarado, Salvador Cosentini y García Petrucci cuando eran ministros. Además fue letrado de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Musicos. Representó a la República Argentina en cuatro congresos mundiales realizados en Tokio, Atenas Sidney y México y tuvo el gran honor, en el 2010, de ser propuesto por la provincia de Jujuy como juez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La familia

"Tengo el honor y el placer de decir que me acompañó siempre mi mujer Berta, que fue mi compañera maravillosa de toda la vida, tuvimos 62 años de casados. Con ella tuvimos cinco hermosos hijos y los cuales me dieron 18 nietos y 15 bisnietos. Es el premio más grande que me dio la vida", remarcó.

En la actualidad continúa desempeñando su profesión, atendiendo audiencias de vista de causas y pueden dar fe de ello los jueces que integran los Tribunales de Jujuy.

Por último, el doctor Mallagray dejó un claro mensaje para los nuevos y futuros abogados y dijo que "siempre hay que estudiar para estar siempre capacitados".