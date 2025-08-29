El Papa León XIV nombró en su equipo al obispo de Jujuy

La Iglesia católica argentina, en la persona del obispo de Jujuy Daniel Fernández, recibió ayer un importante reconocimiento por parte del Papa León XIV. Es que el también vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) fue nombrado miembro del Dicasterio para el Clero.

Se trata del organismo de la Curia romana que asiste al Papa en las cuestiones relativas a la vida y ministerio de los sacerdotes y diáconos, en la formación permanente y en el servicio pastoral que prestan en la Iglesia universal.

En diálogo con el programa "Desde Adentro" de FM Santa María, monseñor Fernández hizo la comparación con un "ministerio" del Papa y señaló que "así como tienen para la Evangelización, para los Religiosos, para los Laicos, para la Comunicación Social, etc, tiene también un ministerio que se encarga del cuidado del clero".

Detalló que cuenta con un prefecto en Roma, que es un cardenal; un secretario y demás oficiales que atienden las cuestiones ordinarias pero una vez al año reúne a los demás miembros del Dicasterio que no residen en Italia. "Entonces con determinadas cuestiones me imagino que habrá que estudiar con anticipación para poder dar la opinión y aportar en estos encuentros que estimo que serán una vez al año o dos allá en Roma", dijo.

Tras la noticia, la Comisión Ejecutiva de la CEA manifestó su alegría y expresó cercanía y gratitud al pastor jujeño. A través de una carta dirigida a monseñor Fernández, los obispos expresaron que "nos alegra este reconocimiento que la Iglesia hace de tus grandes cualidades humanas y pastorales, así como de tu amplia experiencia y reflexión en relación a la vida y ministerio del clero. Estamos seguros que podrás hacer mucho bien en este nuevo servicio que se te pide". Y le aseguraron su acompañamiento en la oración y en la fraternidad episcopal.

Las redes sociales reflejaron también las felicitaciones, bendiciones, expresiones de orgullo y buenos augurios por parte de los fieles. "Bendiciones monseñor, que Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya lo proteja y guíe en esta nueva misión. Felicitaciones! íA Jesús por María!", expresó la Legión de María Libertador.

En junio pasado monseñor Fernández entregó una invitación a Su Santidad para que visite Argentina.