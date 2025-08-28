Clases iniciarán el 16 de marzo en Libertador

Tras el histórico anuncio de la creación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Jujuy, comienza ahora una etapa clave que se iniciará con la preinscripción de la carrera de Medicina desde el 1 hasta el 26 de septiembre. La organización del proceso de ingreso se desarrollará entre septiembre y febrero, con vistas al inicio de clases en marzo de 2026.

La coordinadora académica de las Escuelas Superiores de la Unju, Soledad Ríos, informó que la preinscripción online será a través del sistema SIU Guaraní y que no hay cupo para esta etapa, por lo que cualquier persona interesada podrá completar el formulario y acceder al cursado de los módulos de ingreso.

Estos módulos se dictarán entre octubre y diciembre en formato virtual a través de la plataforma UnjuVirtual, con acompañamiento docente y materiales disponibles en línea. Son cinco instancias formativas, cada una con su evaluación de carácter eliminatorio, Tics en la Formación Médica, Lectocomprensión de Textos Académicos, Ciencias Humanas y Sociales, Formación Médica Psicosocial, y Ciencias Biológicas,

SOLEDAD RÍOS, DE LA UNJU.

"Llegamos a diciembre con el listado de quienes estén en condiciones de rendir el examen definitivo de ingreso, previsto para febrero de 2026. A partir de ese examen se construye el orden de mérito que permitirá cubrir los 60 cupos disponibles", explicó Ríos. El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo de 2026 en la ciudad de Libertador General San Martín, donde se dictará la carrera de manera presencial.

La carrera de Medicina de la Unju tendrá una duración de seis años y medio, con un total de 42 materias. Desde el inicio contempla espacios de prácticas en gabinetes, en el Centro de Simulación de la Universidad y en efectores de salud del sistema provincial.

Desde la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, la coordinadora académica e institucional, Sara Zurita Martínez, destacó que en este caso el diseño curricular busca formar un médico "muy cercano a la comunidad, con fuerte formación en aspectos psicosociales y en los problemas propios de la población jujeña".

Explicó que cada año de la carrera culminará con un espacio curricular integrador, pensado para articular los aprendizajes. Además, los primeros años incluirán prácticas en laboratorios de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta", y las instancias clínicas se realizarán en el hospital de Libertador y en centros de atención primaria de la región del Ramal 2.

En cuanto al cuerpo docente, Zurita Martínez precisó que en esta primera etapa se realizó una selección de perfiles, sin concurso aún, para cumplir con los requisitos exigidos por Coneau. La Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional "Arturo Jauretche" brindaron respaldo académico y cedieron profesores titulares para las cátedras iniciales.

"En Jujuy, hay excelentes médicos, pero muchos de ellos ejercen docencia en otras carreras del área de la salud. Por eso fue clave el apoyo de universidades con trayectoria en la enseñanza de Medicina", dijo, y explicó que a medida que avance la carrera se abrirán concursos para completar el plantel docente local.

Del 6 de octubre a diciembre de 2025 será el cursado de cinco módulos virtuales obligatorios y en febrero de 2026 se realizará el examen definitivo de ingreso presencial, en tanto que una semana antes la Unju dispondrá un período de consultas y acompañamiento pedagógico. Para el 16 de marzo de 2026 está previsto el inicio del primer año de cursada en Libertador General San Martín.