Jujuy y el Norte Grande estarán presentes en Hotelga

Jujuy más las 9 provincias que conforman el Consejo Regional del Norte Grande, participará desde mañana y hasta el viernes en Hotelga, la exposición de tendencias e innovaciones para la hotelería y gastronomía. En un stand que compartirán en La Rural, promocionarán el turismo, la gastronomía y la producción.

La propuesta del bloque incluirá degustaciones, rondas de negocios, presentaciones de destinos turísticos y exhibiciones de productos regionales, ofreciendo una experiencia integral a los visitantes y profesionales del sector.

En el stand de Jujuy se exhibirán productos de Hilandería Warmi, dulces y alimentos artesanales de Jusuy y Otito, vinos de los Valles templados de las bodegas Finca Machuca y El molle (ambas en Monterrico), y vinos de altura de El Bayeh (Maimará), Huichaira Vineyard (Tilcara), Viñas de Uquía (Uquía) y Amanecer andino Tumbaya).

Hotelga reúne año tras año a empresarios y gestores de establecimientos hoteleros y gastronómicos que buscan modernizar instalaciones, renovar equipamiento, optimizar sistemas y perfeccionar la gestión de sus empresas, consolidándose como un punto de encuentro estratégico para el crecimiento de la actividad.

Otra presencia

En otras actividades previstas por Fehgra y AHT junto a Messe Frankfurt Argentina como miembros organizadores, mañana a las 14 el Jujuy hará su presentación oficial en el segmento Hotelga Federal, a cargo de la directora de Turismo de la Provincia, Sofía Van Balen Blanken quien se referirá a Establecimiento verdes.

El 28 desde las 17 en el segmento Inversiones, la funcionaria provincial intervendrá en el debate sobre Programa de incentivos para el sector de parte de las provincias. Allí también participarán funcionarios de Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.

Y el 29 desde las 14 nuevamente en el segmento Hotelga Federal, Van Balen Blanken se referirá a los Productos turísticos de Jujuy: Tren Solar de la Quebrada, las Rutas del vino, el Cabildo de Jujuy, Jujuy destino de bodas, la Quebrada de Humahuaca, el carnaval quebradeño, entre otros.

Hotelga es un evento exclusivo para empresarios y profesionales del sector hotelero, gastronómico y turístico; reunirá a expertos, dirigentes, economistas y empresarios para debatir sobre el futuro del sector. Más de 200 marcas exhibirán productos, tecnología y soluciones para potenciar el negocio.