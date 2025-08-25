Jujuy uno de los destinos más vendidos en el inicio del Travel Sale

Durante las primeras horas del Travel Sale hoy, Jujuy figura entre los destinos con mayor interés, de acuerdo con las búsquedas en la web y la información compartida por las agencias participantes y partners.

El Travel Sale 2025 reúne una propuesta única de descuentos y financiación, que incluye: Descuentos de hasta 60% en paquetes nacionales e internacionales; financiación en 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés en vuelos y paquetes dentro de Argentina; ofertas combinadas y beneficios adicionales, como noches de regalo, upgrades de categoría y servicios extra; preventas de verano con paquetes all inclusive; y promociones en cruceros.

Además de Jujuy otros destinos nacionales que registraron mayor tráfico hacia la plataforma en el inicio de la acción fueron Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán, Salta y Neuquén, consolidándose como los principales centros de interés y búsqueda de oportunidades de viaje.

En cuanto a los destinos internacionales, lo más elegidos por el momento fueron el Caribe (Cancún, Punta Cana, Bayahibe, Aruba y Cuba), Brasil (Río de Janeiro y Buzios) y Estados Unidos (Miami).

La acción creada por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), la plataforma recibió más de 52.000 visitantes, con más de 5.100 productos cargados por agencias y partners de esta edición.

Además las agencias reportaron un incremento de hasta el 50% en el tráfico de sus propios sitios web respecto de una semana habitual. La campaña digital de Google y Meta alcanzó más de 1 millón de impresiones en este primer día.

Hasta el próximo domingo los viajeros podrán acceder a miles de beneficios exclusivos para disfrutar de experiencias turísticas con las oportunidades que ponen a disposición las 148 empresas de viajes y turismo que participan https://www.travelsale.com.ar/