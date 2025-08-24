RP 53: Repavimentación en su fase final

En el marco del plan "Jujuy Construye" continúa consolidando mejoras en infraestructura vial, desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron la pronta finalización de las obras sobre la Ruta Provincial (RP) 53, a las que sólo les resta demarcación y señalización.

Las obras en la RP 53 iniciaron en junio, y al finalizar la semana que pasó, se concretaron los trabajos de repavimentación sobre un tramo de casi 20 kilómetros: desde su intersección con la Ruta Nacional (RN) 66, siguiendo hacia el Suroeste, pasando por Las Pampitas, y con llegada a Puesto Viejo.

Durante un recorrido por las obras, el presidente de la DPV, Hugo Ponce, compartió que “en la semana hemos terminado ya la repavimentación”; y que “en esta semana que inicia, empezaremos con lo que es la demarcación vertical, cartelería, y la primera semana de septiembre avanzaremos con la demarcación horizontal y con trabajos de pintura ”.

Respecto del avance general del plan Jujuy Construye, Ponce recordó que, al inicio de los trabajos, en distintos tramos de las rutas provinciales la proyección total era de 66 kilómetros aproximadamente. Gracias a una ampliación, el alcance de las obras logra la intervención sobre 100 km de la red vial provincial.