¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy
Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilita inscripción online para los Centros Deportivos

La Dirección de Deportes y Recreación modernizó el sistema para que los vecinos puedan anotarse y gestionar el carnet municipal de forma digital. La iniciativa incluye beneficios como seguimiento nutricional y seguro para los participantes

Domingo, 24 de agosto de 2025 13:21

Con el objetivo de agilizar trámites y optimizar sus servicios, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, lanzó un nuevo sistema de inscripción online para todas las actividades en sus centros deportivos. A partir de ahora, los vecinos podrán anotarse de forma rápida y sencilla a través de un portal web, dejando atrás los métodos tradicionales.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con el objetivo de agilizar trámites y optimizar sus servicios, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, lanzó un nuevo sistema de inscripción online para todas las actividades en sus centros deportivos. A partir de ahora, los vecinos podrán anotarse de forma rápida y sencilla a través de un portal web, dejando atrás los métodos tradicionales.

El nuevo sistema, disponible en el enlace https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/deportes/, no solo simplifica el proceso de inscripción, sino que también centraliza la gestión del carnet municipal, un documento esencial que acredita la participación en las disciplinas deportivas y recreativas que ofrece la comuna.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano, enfatizó la importancia de este avance: “A través de la Dirección de Deportes brindamos un servicio muy importante para la comunidad, donde acompañamos a niños, niñas y adolescentes. La digitalización de las inscripciones y la obtención del carnet municipal resulta fundamental para optimizar este servicio”. Además, Altea destacó que la plataforma incorpora beneficios adicionales clave, como un seguimiento nutricional para los jóvenes, un seguro y una mejor organización de los equipos para las competencias.

Gustavo Hiruela, director de Deportes y Recreación, explicó la logística del plan: “La idea es digitalizar las inscripciones de todos los niños y niñas que practican actividades en los distintos centros deportivos. Contar con un registro por disciplina y por número de participantes nos permite mejorar la planificación y gestión de cada actividad”. Aclaró que la implementación comenzará por el Distrito Centro para luego extenderse de manera progresiva a Alto Comedero y al resto de los centros, abarcando también las actividades para adolescentes y adultos.

“El link ya está activo, por lo que los interesados pueden registrarse desde cualquier dispositivo. Además, estará disponible en todas nuestras plataformas digitales, incluyendo la página web y redes sociales de la Municipalidad y de la Dirección de Deportes y Recreación”, añadió Hiruela. Finalmente, invitó a toda la comunidad a sumarse y remarcó que esta herramienta “nos permite conocer la cantidad de participantes por actividad, en qué barrio se realizan y con qué profesor, fortaleciendo la gestión y planificación de todas nuestras disciplinas deportivas”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD