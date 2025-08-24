El Secundario N°28 de Tres Cruces eligió a representantes

ABRA PAMPA (Corresponsal) La energía adolescente se apoderó del salón del Colegio Secundario N°28 de Tres Cruces, donde se vivió una noche inolvidable al ritmo de aplausos, música y emoción. En el marco de las celebraciones previas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la institución eligió a sus representantes: la embajadora y el paje 10 que llevarán el nombre del colegio al escenario departamental.

El evento, que ya es tradición en la localidad, reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos en una verdadera fiesta de comunidad.

Con cinco jurados que tuvieron la difícil tarea de elegir entre tanto carisma y talento, la noche inició con la elección de la mini flor primaveral y el mini paje 10, protagonizado por los pequeños de la escuela primaria N°90, que también se sumaron con entusiasmo a esta celebración, siendo elegida como mini flor primaveral, Tiara Clarisa Chuichuy; primera princesa, Mía Daiana Bustamante; segunda princesa, Xiomara Lisette Cruz Tito y miss simpatía, Belinda Sallen Nadia Copa. Mientras que Santiago Agustín Torres fue elegido como el mini paje 10. Pablo Eduardo Méndez como míster facha y Andrés Chuichuy como míster elegancia.

Pasadas las 19, se dio a conocer el nombre del nuevo paje 10 del colegio secundario: Esteban Bail Chuichuy, quien estará acompañado por Axel Vilca, distinguido como míster elegancia, y Sebastián Ismael Armella, reconocido como míster facha.

El momento más esperado de la noche llegó cuando el locutor pronunció el nombre de la nueva embajadora del Colegio Secundario N°28: Fiorela Abigail Quipildor. Su elección desató una ovación entre el público, marcando el punto culminante de la velada. Junto a ella, integran la corte real Diana Romina Vilte, como primera princesa, Antonia Trinidad Martínez como segunda princesa y Noelia Haydee Armella en el rol de dama de honor.

Durante la elección, los estudiantes del secundario desplegaron su talento con vibrantes coreografías y números musicales que hicieron latir el escenario. Entre luces y sonrisas, se vivió una jornada festiva que celebró con orgullo la identidad joven de Tres Cruces.

Esta elección es el primer paso hacia la gran fiesta que se celebrará en el mes de septiembre y el Colegio Secundario N°28 se suma de esta manera al latido de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con una energía que contagia.