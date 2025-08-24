¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil

Denise es la reina de la Normal de Libertador

Las princesas son Delfina Martínez y Lucía Robledo. Mientras que Darío Rivero fue electo chico 10.

MARCELA NAVAS
Domingo, 24 de agosto de 2025 01:04
LAS ELEGIDAS | DENISE TOSCANO JUNTO A LAS PRINCESAS Y DAMAS DE HONOR

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la Escuela Normal "General San Martín" de Libertador General San Martín celebró la elección de su reina. En una noche cargada de emoción, Denise Toscano fue proclamada soberana del establecimiento.

Acompañarán a la flamante reina Delfina Martínez como primera princesa y Lucía Robledo como segunda princesa. La corte de honor se completó con Sara Camacho, primera dama de honor; Leila Montiel, segunda dama de honor; Rosa Paredes,miss elegancia y Alejandra Tejerina, miss simpatía.

CHICOS 10 | DARÍO RIVERO ACOMPAÑADO DE LOS PRÍNCIPES

El evento tuvo lugar en el Sindicato Azucarero, donde quince candidatas realizaron su desfile ante un público que colmó las instalaciones. La velada incluyó además la elección del chico 10, título que obtuvo Darío Rivero. En esa misma categoría, fueron distinguidos Joel Segovia, primer príncipe; Valentín Albornoz, segundo príncipe; Álvaro Luna, míster elegancia y Fabricio Maita, míster simpatía.

Un detalle distintivo de la jornada fue el escenario elegido por la Promoción 2025, que sorprendió con una ambientación inspirada en el universo de Tim Burton, logrando una estética original que acompañó la puesta en escena. La noche culminó con la actuación musical del grupo Bandido, que animó a la comunidad educativa y a las familias en un clima de alegría y celebración.

 

