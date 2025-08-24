¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Liga Jujeña
copa jujuy
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy

Agua Potable de Jujuy

Agua Potable brindó exitosa capacitación

Se centró en el manejo eficiente y uso racional del recurso.

Domingo, 24 de agosto de 2025 01:04
CAPACITACIÓN | LUCIANA PIZARRO Y ANTONIO GIRÓN FLORES ANTE LOS ASISTENTES.

Agua Potable de Jujuy realizó en Caimancito una exitosa capacitación para enseñar el uso racional del agua, con la participación de Luciana Pizarro y Antonio Girón Flores, responsable de servicios dispersos.

La iniciativa forma parte del proyecto "Uma Kawsay", que busca educar y concientizar a la comunidad sobre el uso eficiente del agua, llevándose a cabo en el Salón Punto Digital de Caimancito, ubicado en la calle Catamarca S/N.

Las localidades de Caimancito, Yuto, El Talar y Vinalito fueron convocadas para este evento. Asistieron representantes de las comunidades, docentes, personal de salud y vecinos, mostrando un gran compromiso con la preservación del agua.

En virtud del objetivo, tiene como meta garantizar el derecho al agua y mejorar la calidad de vida en las comunidades de Jujuy. Con este tipo de capacitaciones, se busca generar espacios de aprendizaje y cooperación para construir un futuro más sostenible.

Con esta política del Gobierno, Agua Potable de Jujuy sigue garantizando el compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación del agua para nuestra provincia.

 

