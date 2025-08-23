¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Éxodo Jujeño

La gesta heroica en la ciudad fronteriza

Con motivo de conmemorar el 213º aniversario de la gesta heroica  del Éxodo Jujeño, en La Quiaca se realizaron los actos centrales en Plaza Centenario

Sabado, 23 de agosto de 2025 17:15
ALUMNOS DE NIVEL INICIAL

LA QUIACA (Corresponsal)

LA QUIACA (Corresponsal)

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Dante Velázquez  junto a ediles, representantes de instituciones locales, fuerzas de seguridad e invitados especiales.
Pasadas las 9.30, en una mañana ventosa y fría, dio inicio el programa preparado para la ocasión en plaza Centenario, con el izamiento de la enseña patria a cargo de las autoridades presentes.

Luego se entonaron las estrofas de la canción patria el Himno al Éxodo con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música dirigida por el maestro Franco López.
Luego el jefe comunal tuvo a su cargo las palabras alusivas a la fecha, posteriormente se produjo la desconcentración de todas las delegaciones para comenzar con el desfile cívico, militar y gaucho que se extendió hasta las 13.

PASAJE DE ESCOLARES PRIMARIOS

Debido al gran número de participantes de cada delegación, el vecino quiaqueño  también acompañó masivamente los actos realizados, sintiéndose identificado y orgulloso de este histórico hecho, clave en la guerra de la Independencia.

A pesar de las condiciones climáticas, la recordación del Éxodo Jujeño, en La Quiaca  sigue siendo un hito en el calendario festivo del norte jujeño

NIVEL MEDIO TAMBIÉN PARTICIPARON

Incluso ni los vientos de Agosto,  obligan a modificar los planes al aire libre, porque esta comunidad  mantiene vivo el espíritu de los patriotas de 1812.

Por lo que el 23 del octavo mes del año, más que resistir al clima, los quiaqueños están con el wayra desde el origen de esta ciudad fronteriza.

INSTITUTO MIRIAM GLOSS

GENDARMERIA NACIONAL

PASAJE GAUCHO

