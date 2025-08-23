La gesta heroica en la ciudad fronteriza

LA QUIACA (Corresponsal)

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Dante Velázquez junto a ediles, representantes de instituciones locales, fuerzas de seguridad e invitados especiales.

Pasadas las 9.30, en una mañana ventosa y fría, dio inicio el programa preparado para la ocasión en plaza Centenario, con el izamiento de la enseña patria a cargo de las autoridades presentes.

Luego se entonaron las estrofas de la canción patria el Himno al Éxodo con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música dirigida por el maestro Franco López.

Luego el jefe comunal tuvo a su cargo las palabras alusivas a la fecha, posteriormente se produjo la desconcentración de todas las delegaciones para comenzar con el desfile cívico, militar y gaucho que se extendió hasta las 13.

PASAJE DE ESCOLARES PRIMARIOS

Debido al gran número de participantes de cada delegación, el vecino quiaqueño también acompañó masivamente los actos realizados, sintiéndose identificado y orgulloso de este histórico hecho, clave en la guerra de la Independencia.

A pesar de las condiciones climáticas, la recordación del Éxodo Jujeño, en La Quiaca sigue siendo un hito en el calendario festivo del norte jujeño

NIVEL MEDIO TAMBIÉN PARTICIPARON

Incluso ni los vientos de Agosto, obligan a modificar los planes al aire libre, porque esta comunidad mantiene vivo el espíritu de los patriotas de 1812.

Por lo que el 23 del octavo mes del año, más que resistir al clima, los quiaqueños están con el wayra desde el origen de esta ciudad fronteriza.

INSTITUTO MIRIAM GLOSS

GENDARMERIA NACIONAL