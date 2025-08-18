Llegaron 15.200 turistas y generaron un impacto económico de casi $2.850 millones

Jujuy vivió un exitoso fin de semana largo (15 al 17 de agosto), consolidándose como un destino turístico clave. Según las cifras oficiales dadas a conocer por el Ministerio de Cultura y Turismo provincial, más de 15.200 turistas eligieron la provincia durante este "Fin de Semana XXL".
La ocupación hotelera promedio en toda Jujuy alcanzó un destacado 69,6%. En total, se registraron 28.652 noches de alojamiento, distribuidas entre establecimientos empadronados (17.191) y no empadronados (11.461). La estadía promedio fue de 1,89 noches por turista.
Preferencia Regional:
El análisis por zonas revela claras preferencias:
-
Región Valles: Fue la más demandada, con una ocupación récord del 75,7%.
-
Región Quebrada: Siguiente en preferencia, alcanzó un 70,9% de ocupación.
-
Región Puna: Registró un 54,3%.
-
Región Yungas: Alcanzó un 52,8% de ocupación hotelera.
Impacto Económico Significativo:
El movimiento turístico generó un fuerte impacto en la economía local. El gasto diario promedio por persona se ubicó en $99.054. En consecuencia, el impacto económico total estimado para la provincia durante estos tres días superó los $2.845 millones, reflejando la vital importancia del sector turístico para Jujuy.