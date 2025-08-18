¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Turismo

Llegaron 15.200 turistas y generaron un impacto económico de casi $2.850 millones

La provincia registró una ocupación hotelera promedio del 69,6% durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto. 

Lunes, 18 de agosto de 2025 10:16

Jujuy vivió un exitoso fin de semana largo (15 al 17 de agosto), consolidándose como un destino turístico clave. Según las cifras oficiales dadas a conocer por el Ministerio de Cultura y Turismo provincial, más de 15.200 turistas eligieron la provincia durante este "Fin de Semana XXL".

Jujuy vivió un exitoso fin de semana largo (15 al 17 de agosto), consolidándose como un destino turístico clave. Según las cifras oficiales dadas a conocer por el Ministerio de Cultura y Turismo provincial, más de 15.200 turistas eligieron la provincia durante este "Fin de Semana XXL".

La ocupación hotelera promedio en toda Jujuy alcanzó un destacado 69,6%. En total, se registraron 28.652 noches de alojamiento, distribuidas entre establecimientos empadronados (17.191) y no empadronados (11.461). La estadía promedio fue de 1,89 noches por turista.

Preferencia Regional:
El análisis por zonas revela claras preferencias:

  • Región Valles: Fue la más demandada, con una ocupación récord del 75,7%.

  • Región Quebrada: Siguiente en preferencia, alcanzó un 70,9% de ocupación.

  • Región Puna: Registró un 54,3%.

  • Región Yungas: Alcanzó un 52,8% de ocupación hotelera.

Impacto Económico Significativo:
El movimiento turístico generó un fuerte impacto en la economía local. El gasto diario promedio por persona se ubicó en $99.054. En consecuencia, el impacto económico total estimado para la provincia durante estos tres días superó los $2.845 millones, reflejando la vital importancia del sector turístico para Jujuy.

