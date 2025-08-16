Un regalo para el Día del Niño cuesta en promedio $30 mil

Nuestro matutino salió a recorrer el casco céntrico para conocer los costos de los regalos para el Día del Niño, y reflejar la realidad a la que se enfrentan cientos de jujeños a la hora de obsequiar un presente a los más pequeños.

Nuestro matutino salió a recorrer el casco céntrico para conocer los costos de los regalos para el Día del Niño, y reflejar la realidad a la que se enfrentan cientos de jujeños a la hora de obsequiar un presente a los más pequeños.

CONTRARRELOJ | FAMILIAS RECORREN LOCALES COMERCIALES EN LA BÚSQUEDA DEL REGALO PERFECTO EN PRECIO Y CALIDAD.

Entre los locales consultados, de zona microcentro, se pudo confirmar que los muñecos Labubu y Tralalero Tralalá, son los más deseados en esta temporada, los mismos varían entre $4 mil y $5 mil en formato llavero, o como sorpresas pequeñas. También se encuentran como peluches de 15 centímetros con un costo de $11 mil y, por último, el formato más novedoso y grande que viene con simulación de respiración se vende a $26 mil y hasta $35 mil. A ellos se suma el famoso y conocido Stich, que volvió a hacerse viral debido a la última película con un costo de $45 mil.

TRALALERO TRALALA | NUEVOS MUÑECOS VIRALES CREADOS CON IA

De la misma manera, en un local de juguetes importados en el Paseo de las Galerías, podemos observar otra gran variedad de juguetes favoritos para quienes optan por una versión mucho más anatómica, que fomente la autonomía promoviendo la imaginación. Éstos van desde los $15 mil en adelante, dependiendo el tamaño y función de cada objeto. Entre ellos destacan, rompecabezas, libros de sensaciones, juegos de mesa; después podemos encontrar juegos más completos como sets musicales, sonajeros, pistas de juegos independientes, mesas y sillas de madera Montessori que elevan un poco el presupuesto con precios que van desde los $50 mil hasta las $80 mil.

LABUBU | MONSTRUOS TIERNOS FAVORITOS DE ORIGEN CHINO

Luego en locales de regalaría podemos encontrar también variedad de prendas, cartucheras y bolsos, los cuales se presentan en colores vivos y variados, transformándose en útiles opciones para quienes buscan dejar de lado los juguetes y encontrar un regalo más provechoso.

Al ser consultados varios comerciantes coincidieron también en que las familias buscan adaptar los costos de los regalos al bolsillo, por lo tanto, como presupuesto para este Día del Niño 2025, tienden a gastar entre $20 mil a $30 mil por cada niño. Quedando al límite de este presupuesto, el costo promedio de un juguete en el microcentro de la capital jujeña.

Las opiniones

Emilce Pacheco COMERCIANTE

Las ventas están muy tranquilas, esperamos que esté más movido el fin de semana. Años anteriores ya sentíamos el movimiento de gente una semana antes. Tengo dos locales uno en el Big Mall y otro acá, y es la misma situación.

Laura Gaspar COMERCIANTE

Las ventas del Día del Niño de este año, comparadas con las del año pasado, decayeron muchísimo, alrededor de un 50%. Esperamos que pronto la gente comience a venir y empecemos a levantar la situación.

Claudia Vargas COMERCIANTE

Este año se ve en los locales céntricos que todavía no hay un gran movimiento de gente. Estamos esperando con fe que remonten las ventas considerando que todavía nos quedan dos días de temporada alta.

Miriam Barrios PSICÓLOGA

Estamos saliendo a ver y visitar locales para elegir los regalitos, y en la búsqueda notamos respecto de años anteriores un incremento en los precios. Tengo 3 hijos, así que estamos manejando un presupuesto de 30 mil pesos por cada regalo.

Geovana Luna ESTUDIANTE

Estoy buscando juguetitos para mis hermanitos, yo estoy manejando el margen de 10 mil pesos por cada regalito. Por suerte, si pude encontrar de ese precio pero se diferencian mucho los precios dependiendo de la calidad del juguete.