Coronaron a Brisa Salva como la nueva soberana de la EET N°1 de El Carmen

La Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen ya tiene su representante oficial para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). En un evento realizado en la institución, Brisa Salva fue coronada como la nueva soberana estudiantil para el año 2025.

La Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen ya tiene su representante oficial para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). En un evento realizado en la institución, Brisa Salva fue coronada como la nueva soberana estudiantil para el año 2025.

La elección definió no solo a la representante principal, sino también a su corte de honor. Candela Zambrano recibió la distinción de Primera Princesa, mientras que Maitén Machado fue elegida Segunda Princesa. Además, Valentina Ibañez y Daniela Feliz completaron el grupo como Primera Dama y Segunda Dama, respectivamente.

Este evento marca un paso crucial en el camino hacia la FNE, que se celebrará en la provincia de Jujuy durante el mes de septiembre. La elección de Brisa Salva y su corte en la EET N°1 refleja el avance del calendario de la Fiesta, que continúa su marcha "a todo ritmo" con la designación de las representantes en cada uno de los colegios participantes de toda la provincia.

La nueva soberana y sus acompañantes serán ahora las embajadoras de la institución carmense en la próxima edición de la máxima fiesta estudiantil jujeña.