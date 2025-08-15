Los Duendes del Bachi 18 de Purmamarca ya tienen a su representante

Los chicos del Bachi 18 de Purmamarca tuvieron su elección donde fue nombrada Yazmin Méndez Nogueira como la nueva representante 2025, acompañando a Yazmín también fueron nombradas como 1era princesa Evelyn Barrios, como 2da princesa Karen Choque Escudero, 1era dama de honor Valentina Cruz, 2da dama de honor Melani Guanuco, como chico 10 Nazareno Valdiviezo, acompañado de Luciano Lamas ( Paje 1) y Héctor Guerra (Paje 2).
En una tarde noche llena de color y alegría, los Duendes vivieron su fiesta, donde no faltaron los bailes y toda la energía de la promo 25.