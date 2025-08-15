¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

LIBERTADOR
Caso María Luz
detenido
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
alto comedero
Onda estudiantil
Casabindo
Matías Jurado
Onda estudiantil
LIBERTADOR
Caso María Luz
detenido
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
alto comedero
Onda estudiantil
Casabindo
Matías Jurado
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Los Duendes del Bachi 18 de Purmamarca ya tienen a su representante

Yazmin Méndez Nogueira fue elegida este jueves como la sucesora de Morena Cruz.

Viernes, 15 de agosto de 2025 08:48

Los chicos del Bachi 18 de Purmamarca tuvieron su elección donde fue nombrada Yazmin Méndez Nogueira como la nueva representante 2025, acompañando a Yazmín también fueron nombradas como 1era princesa Evelyn Barrios, como 2da princesa Karen Choque Escudero, 1era dama de honor Valentina Cruz, 2da dama de honor Melani Guanuco, como chico 10 Nazareno Valdiviezo, acompañado de Luciano Lamas ( Paje 1) y Héctor Guerra (Paje 2).

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los chicos del Bachi 18 de Purmamarca tuvieron su elección donde fue nombrada Yazmin Méndez Nogueira como la nueva representante 2025, acompañando a Yazmín también fueron nombradas como 1era princesa Evelyn Barrios, como 2da princesa Karen Choque Escudero, 1era dama de honor Valentina Cruz, 2da dama de honor Melani Guanuco, como chico 10 Nazareno Valdiviezo, acompañado de Luciano Lamas ( Paje 1) y Héctor Guerra (Paje 2).

En una tarde noche llena de color y alegría, los Duendes vivieron su fiesta, donde no faltaron los bailes y toda la energía de la promo 25.

  

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD