15 de Agosto,  Jujuy, Argentina
DIA DEL NIÑO

Preocupan las bajas ventas por el Día del Niño

Familias jujeñas recorren los locales y galerías de la zona centríca en busca de regalos a precios económicos.

Viernes, 15 de agosto de 2025 22:19
EL BOOM DE LA TEMPORADA: MUÑECOS "LABUBU"

A tan solo dos días de celebrarse el Día del Niño, comerciantes de la capital jujeña manifestaron su preocupación por el bajo nivel de ventas registrado hasta el momento. Tanto vendedores como familias coinciden en que la búsqueda de precios económicos es la prioridad, en un contexto de presupuestos ajustados que impacta directamente en el comercio.

Según testimonios de algunos comerciantes, los precios de los regalos varían entre los $2.000 y $50.000 dependiendo del producto y la marca, aunque aseguran que las ventas muestran una caída del 50% en comparación con el año pasado. También destacaron que en esta temporada el "boom del momento" son los peluches de "la bubu" "los tralaleros" y los "stich" y sus precios varían desde los $2.000 hasta los $25.000.

Familias comentaron que el presupuesto promedio para la compra de un regalo por niño ronda los $10.000 minimo y que con paciencia y búsqueda aún es posible encontrar opciones a ese valor. 

Pese a este panorama, los comerciantes mantienen la esperanza de que en los días previos a la fecha se produzca un repunte en las ventas, impulsado por las compras de último momento.

 

