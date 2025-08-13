El Carmen se prepara para la 9° edición del Festival Provincial del Buñuelo

El evento se llevará a cabo este domingo 17 de agosto, desde las 15 horas, en las inmediaciones del “Buñelódromo” sobre la Ruta 42. La jornada contará con la actuación de La Cantada, Las Cuatro Cuerdas, ballets y otros grupos folclóricos. Además, se dispondrá un amplio paseo gastronómico y de emprendedores para que el público pueda disfrutar de propuestas variadas.

El intendente de El Carmen recordó que la edición anterior tuvo una gran convocatoria, con más de 20 mil visitantes en la ciudad, lo que generó un impacto positivo en la economía local. “Darle oportunidad a los emprendedores y a la gente de trabajar es el objetivo”, destacó, invitando a todos a participar.

Por su parte, el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, remarcó la importancia de este tipo de actividades para el fortalecimiento de la cultura y el turismo: “Invitamos a toda la familia jujeña a que se llegue al Carmen y disfrute de esta fiesta”.

Durante la conferencia, también se anticipó que el próximo lunes se presentará oficialmente el Festival del Pejerrey, otro de los eventos destacados de la región.