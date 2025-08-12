Más prevención en entornos rurales

Natacha Porolli y Amelia Martín, de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de San Juan, dieron detalles de la labor que realizan en materia de derechos y prevención de violencia en entornos rurales. Indicaron que trabajan en red con otros organismos y entidades intermedias en la problemática específica de cada una de las comunidades a las que acercan el servicio de justicia. Pusieron especial énfasis al destacar la labor que despliegan sobre todo con adolescentes y jóvenes dictando talleres de autoestima, noviazgos sanos y bullyng. Mencionaron que preguntan a los interesados la temática a abordar y que están centrados, sobre todo, en fortalecer a esta franja etaria.

Natacha Porolli y Amelia Martín, de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de San Juan, dieron detalles de la labor que realizan en materia de derechos y prevención de violencia en entornos rurales. Indicaron que trabajan en red con otros organismos y entidades intermedias en la problemática específica de cada una de las comunidades a las que acercan el servicio de justicia. Pusieron especial énfasis al destacar la labor que despliegan sobre todo con adolescentes y jóvenes dictando talleres de autoestima, noviazgos sanos y bullyng. Mencionaron que preguntan a los interesados la temática a abordar y que están centrados, sobre todo, en fortalecer a esta franja etaria.

LUCIANA SAMPIETRO | DIRECTORA DEL CENTRO JUDICIAL DE GÉNERO DE CHACO.

Luciana Sampietro, directora del Centro Judicial de Género de Chaco, sostuvo que en su provincia la temática se aborda desde un enfoque interinstitucional e intercultural, con capacitaciones de la Ley Micaela, monitoreos, elaborando mapas de género y bases de jurisprudencia. Entre los desafíos, mencionó la innovación y aplicación de Inteligencia Artificial (IA), como también mejorar las redes de comunicación.