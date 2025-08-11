Gerente de un local bailable indicó que “no hubo malos tratos” hacia ningún cliente

En una conferencia de prensa, la gerencia de un local bailable del barrio Almirante Brown en San Salvador de Jujuy ofreció su versión de los hechos tras un incidente ocurrido la madrugada del 3 de agosto en donde dos mujeres y un hombre denunciaron hacer sido golpeados por “patovicas”. La conferencia fue convocada para responder a las acusaciones de agresión que circulan en redes sociales y aclarar que están a disposición de la Justicia.

En una conferencia de prensa, la gerencia de un local bailable del barrio Almirante Brown en San Salvador de Jujuy ofreció su versión de los hechos tras un incidente ocurrido la madrugada del 3 de agosto en donde dos mujeres y un hombre denunciaron hacer sido golpeados por “patovicas”. La conferencia fue convocada para responder a las acusaciones de agresión que circulan en redes sociales y aclarar que están a disposición de la Justicia.

La empresa confirmó que el altercado se produjo cuando cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, intentaron entrar al establecimiento sin pagar la entrada. Según la gerencia, a este grupo ya se le había negado la entrada la semana anterior resguardándose en el derecho de admisión. Al no poder ingresar, los individuos, según declaró el gerente, agredieron al personal de seguridad y a la policía, además de lanzar piedras contra la puerta.

El local negó tajantemente las acusaciones de violencia de género y afirmó que, tras el incidente, el dueño y otros empleados se presentaron en una comisaría para dar su testimonio. Además, la gerencia reveló que fueron víctimas de una presunta extorsión, ya que recibieron mensajes pidiéndoles dinero a cambio de no divulgar su versión de la historia en los medios. El local se negó a pagar y entregó estas pruebas a la justicia.

La empresa indicó que le negó el ingreso a estas personas por sus actitudes en su derecho de admisión y permanencia, argumentando que la decisión de negar el acceso se basa en el comportamiento de los clientes y no en su apariencia. La causa está caratulada como "lesiones leves" y está pendiente de una audiencia.