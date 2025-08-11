Se agudiza conflicto con una productora de sal de la Puna

Integrantes de la comisión directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) seccional Jujuy dieron detalles de una asamblea convocada recientemente para analizar la situación de los trabajadores de la productora de sal "Salar de Guayatayoc". En una entrega de prensa informaron que en la oportunidad decidieron realizar este jueves un paro de 24 horas.

Integrantes de la comisión directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) seccional Jujuy dieron detalles de una asamblea convocada recientemente para analizar la situación de los trabajadores de la productora de sal "Salar de Guayatayoc". En una entrega de prensa informaron que en la oportunidad decidieron realizar este jueves un paro de 24 horas.

Indicaron que el reclamo está vinculado con "la solicitud de modificar el roster de trabajo vigente y el despido de un trabajador por causas injustificadas".

Durante la asamblea, que tuvo lugar en el yacimiento de Salinas Grandes, el dirigente gremial Jairo Ibarra expuso ante los presentes las gestiones realizadas en el marco de audiencias celebradas en la Secretaría de Trabajo, como también las conversaciones mantenidas con el asesor legal de la empresa. Según informó el sindicalista, las propuestas alternativas presentadas por Aoma "no obtuvieron respuesta favorable".

Los dirigentes apuntaron que con el paro aspiran a la patronal "la reapertura del diálogo para buscar una solución consensuada". El secretario adjunto de Aoma seccional Jujuy, César Costello, agregó que "los trabajadores de la empresa pedían un cambio de roster, es decir un cambio de horario de trabajo, pero la respuesta de la empresa fue negativa. Pese a la insistencia del pedido de los trabajadores, la respuesta de la

empresa fue el despedido sin justa causa de uno de los empleados".

Costello sostuvo que "la decisión de despido lo único que hizo fue agravar la situación y se decidió de manera unánime convocar al paro de total de actividades por 24 horas".

"La decisión quedó registrada en un acta firmada por los asistentes, dejando constancia de la medida adoptada y del compromiso de continuar las gestiones por las vías institucionales correspondientes", agregó.

En ese marco el gremio pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo para que se "pueda retomar el diálogo para cumplir con el pedido de los trabajadores y gestionar la reincorporación del compañero injustamente despedido", aseguró Costello.