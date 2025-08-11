Los guardianes de la llama estudiantil, siempre presentes

A simple vista no se ve, y hasta puede pasar desapercibido, pero en cada edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), ahí, entre la algarabía de miles de estudiantes, están ellos, jóvenes y adultos que siguen sintiéndose parte de su colegio como el primer día. Exestudiantes que, con una sonrisa y el corazón lleno de recuerdos, se mezclan entre las hinchadas, levantan carteles, corean las canciones y se emocionan como si todavía estuvieran en el último año.

Su presencia allí es un acto de amor y muchos lo demuestran volviendo, año tras año, para alentar a quienes hoy ocupan su lugar. Algunos decidieron seguir siendo parte a través de sus hijos, es inmensa la cantidad de exalumnos que continúan el legado escolar mandándolos a sus mismos colegios.

También hay docentes y docentes jubilados que por amor a sus colores ofrecen su apoyo y consejos a las nuevas generaciones que recién se asoman al maravilloso mundo de la FNE.

ETP. N°1 | EGRESADOS DE PROMOS PASADAS BRINDANDO AÚN SU APOYO.

Y son las promos más recientes las que marcan la presencia entre las actuales aportando desde la experiencia sus aprendizajes, consejos, ideas o simplemente escuchando las inquietudes de los protagonistas de esta edición.

Por el motivo que sea y del año que sean, el mensaje que tienen para dar siempre es el mismo: disfrutar. Disfrutar de cada ensayo de baile, de cada momento de alegría vivido en equipo y también de cada nervio, tropezón o golpe recibido porque, sin lugar a dudas, esos serán recuerdos que quedarán grabados para siempre en su corazón.

Por eso, valoremos a los que están ahí, alentando y uniendo pasado y presente como puentes vivos entre lo que fue y lo que está por venir, siempre firmes para que el espíritu estudiantil siga ardiendo y creciendo en Jujuy.

Cuidar la salud también es cuidar la FNE

La Cruz Roja trabaja junto al Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes hace cuatro años para el cuidado de la salud de los cientos de chicos que se dan cita durante la celebración.

La cobertura sanitaria del Finde Estudiantil este año se destacó por haber registrado pocas atenciones. "Los chicos se comportaron y trabajaron en equipo", valoró Ángel Guerrero, instructor de Cruz Roja.

Con temperaturas que alcanzaron los 18° en promedio, los casos que predominaron fueron los de deshidratación, específicamente de los chicos que dan a vida a las mascotas de los colegios por su intensa actividad y el calor extra que les generan los trajes.

Y las heridas y ampollas en las manos de los chicos de las bandas que constantemente alientan a la hinchada con sus instrumentos.

Para las celebraciones que se vienen, el instructor instó a que "sigan comportándose bien, trabajando en equipo y haciendo caso a todas las entidades que los van guiando. Hidratarse bastante, usar protector solar", cerró.