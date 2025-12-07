24°
violencia de Género
Córdoba
PALPALÁ
PERICO
Pampa Blanca
La Quiaca
Cena Blanca 2025
Lagunillas del Farallón
El tiempo en Jujuy
Ocloyas
Informacion General

Ocloyas: trasladaron con éxito a una adulta mayor con heridas y fractura

Personal de Defensa Civil y SAME coordinaron un operativo para asistir y trasladar a una mujer de 68 años que sufrió una herida cortante y una fractura. 

Domingo, 07 de diciembre de 2025 08:01

En un operativo conjunto realizado en la localidad de Ocloyas, equipos de la Dirección General de Emergencias, Defensa Civil (103) y el SAME (107) llevaron a cabo con éxito el traslado de una adulta mayor de 68 años que presentaba una herida cortante y una fractura.

La comitiva, conformada por personal operativo especializado, se desplazó hasta el lugar para asistir a la paciente y realizar el traslado correspondiente bajo protocolos de emergencia. La intervención se desarrolló de manera coordinada y permitió estabilizar a la mujer para su posterior derivación.

Según informaron los organismos intervinientes, las tareas culminaron de manera exitosa, logrando salvaguardar la vida de la persona asistida. Este tipo de operativos refleja la capacidad de respuesta articulada del sistema de emergencias en zonas alejadas, donde la pronta intervención es crucial para la preservación de la salud y la vida de los habitantes.

