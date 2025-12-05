En Bolivia esperan a turistas “que nos visiten por esta ruta”

El sector turístico privado de ambos lados de la frontera en todos estos años de trabajo demostró estar muy comprometido con el fortalecimiento del proyecto, acompañando y colaborando en todo lo necesario hacia las comunidades que tomaron la iniciativa en fortalecer el Corredor ecoturístico Alto andino.

Iber Berna, administrador General del Hotel Tayka del desierto (ubicado en Soniquera, Bolivia), desempeña un rol preponderante en la promoción del proyecto y dijo estar convencido que toda la región tripartita se beneficiará ampliamente cuando se logre su habilitación oficial de la ruta turística.

"Somos parte de el administrando un hotel comunitario y estamos muy comprometidos con el Corredor ecoturístico. Hace 19 años que venimos trabajando con más de 300 operadores de turismo y desde siempre hemos soñado con lograr este paso turístico internacional", especificó.

Recordó que con la comunidad de Soniquera (Bolivia) "junto a los hermanos de Cusi Cusi, tenemos un sueño desde aquellos años en que iniciamos el trabajo por la habilitación definitiva del corredor a través de esta ruta".

"Queremos que en esta región se fortalezca el turismo y se impulse la actividad económica, para ello venimos trabajando, este año incrementamos las acciones y participamos en reuniones sobre turismo para que conozcan el Corredor. En Bolivia ya estamos preparados para recibir a los turistas que nos visiten por esta ruta", afirmó.

Por último aseguró que "hemos esperado muchos años, pero la visión y el objetivo es uno solo; llegar a hacer realidad todo este proyecto aunque debamos demorar algún tiempo más. Eso sí, estamos convencidos del objetivo y que se hará realidad".